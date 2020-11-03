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بلدية "ظلم" تستأنف سفلتة الطريق العام ومشروع تأهيل عدد من الشوارع

ضمن مشروع استكمال البنية التحتية

استأنفت بلدية ظلم سفلتة الطريق العام المتوسط للمنطقة (ظلم- عفيف) وذلك ضمن مشروع إعادة وتأهيل الشوارع الذي تنفذه بلدية ظلم على مرحلتين.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية وحسب الإمكانيات المتاحة على تحسين وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بشكل مستمر، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة.

وأشار إلى أن البلدية وضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، استأنفت في وقت سابق تهيئة الطريق العام المتوسط المنطقة (ظلم - عفيف) وتسويته وتهيئته لأعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، ضمن مشروع إعادة تأهيل وإنارة الشوارع بظلم الذي تنفذه البلدية على مرحلتين، لافتاً إلى أن طول الطريق يبلغ (6500) م وعرض (35) م.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع جار تنفيذها في مركز ظلم؛ منها مشروع سفلتة مخططات المنح (مخطط المنح رقم ٢) والذي ينفذ على مرحلتين، وكذلك مشروع سفلتة ورصف وإنارة بمركز ظلم.

وأكد "السبيعي" أن بلدية ظلم تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية، لافتاً إلى أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى تطوير ظلم واستكمال البنية التحتية وفق الإمكانيات المتاحة.

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بلدية "ظلم" تستأنف سفلتة الطريق العام ومشروع تأهيل عدد من الشوارع
سبق

استأنفت بلدية ظلم سفلتة الطريق العام المتوسط للمنطقة (ظلم- عفيف) وذلك ضمن مشروع إعادة وتأهيل الشوارع الذي تنفذه بلدية ظلم على مرحلتين.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية وحسب الإمكانيات المتاحة على تحسين وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بشكل مستمر، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة.

وأشار إلى أن البلدية وضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، استأنفت في وقت سابق تهيئة الطريق العام المتوسط المنطقة (ظلم - عفيف) وتسويته وتهيئته لأعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، ضمن مشروع إعادة تأهيل وإنارة الشوارع بظلم الذي تنفذه البلدية على مرحلتين، لافتاً إلى أن طول الطريق يبلغ (6500) م وعرض (35) م.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع جار تنفيذها في مركز ظلم؛ منها مشروع سفلتة مخططات المنح (مخطط المنح رقم ٢) والذي ينفذ على مرحلتين، وكذلك مشروع سفلتة ورصف وإنارة بمركز ظلم.

وأكد "السبيعي" أن بلدية ظلم تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية، لافتاً إلى أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى تطوير ظلم واستكمال البنية التحتية وفق الإمكانيات المتاحة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:00 PM

بلدية "ظلم" تستأنف سفلتة الطريق العام ومشروع تأهيل عدد من الشوارع

ضمن مشروع استكمال البنية التحتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استأنفت بلدية ظلم سفلتة الطريق العام المتوسط للمنطقة (ظلم- عفيف) وذلك ضمن مشروع إعادة وتأهيل الشوارع الذي تنفذه بلدية ظلم على مرحلتين.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية وحسب الإمكانيات المتاحة على تحسين وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بشكل مستمر، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة.

وأشار إلى أن البلدية وضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، استأنفت في وقت سابق تهيئة الطريق العام المتوسط المنطقة (ظلم - عفيف) وتسويته وتهيئته لأعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، ضمن مشروع إعادة تأهيل وإنارة الشوارع بظلم الذي تنفذه البلدية على مرحلتين، لافتاً إلى أن طول الطريق يبلغ (6500) م وعرض (35) م.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع جار تنفيذها في مركز ظلم؛ منها مشروع سفلتة مخططات المنح (مخطط المنح رقم ٢) والذي ينفذ على مرحلتين، وكذلك مشروع سفلتة ورصف وإنارة بمركز ظلم.

وأكد "السبيعي" أن بلدية ظلم تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية، لافتاً إلى أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى تطوير ظلم واستكمال البنية التحتية وفق الإمكانيات المتاحة.

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