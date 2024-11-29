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عواصف وضباب.. "حصاد أجواء نوفمبر" يرصده "المدفع": هنا للأمطار فرصة

قال: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتزداد رطوبة طبقات الجو العليا والسطحية

أوضَحَ كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر نوفمبر الذي نودع أيامه غدًا الثلاثاء، سجّل العديد من الظواهر الجوية؛ مبينًا أن شهر نوفمبر لعام 2021م يعتبر آخر أشهر فصول الخريف في المملكة العربية السعودية في نصف الأرض الشمالي؛ حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وتزداد نسبة الرطوبة سواءً السطحية أو في طبقات الجو العليا.

وأضاف: تظهر السحب الركامية الرعدية مكونة حزامًا سحابيًّا ممتدًا من غرب المملكة إلى شرقها، ويظهر هذا ملموسًا في منتصف الشهر إلى آخره، وما زالت فرصة الأمطار قائمة، وتظهر جليًّا في الربع الثاني لشهر ديسمبر.

وأوضح "المدفع"، أن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية العددية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد، أشارت -من خلال التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية- إلى ما يلي:

المنطقة الغربية "جدة- مكة- المدينة"

شهدت حدوث تكرار عدد (4- 6) عواصف رعدية ممطرة، وحدوث تكرار عدد (5- 7) رذاذ مطري، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) عوالق ترابية.

المنطقة الجنوبية "أبها- الخميس- جازان"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1 - 5).

المنطقة الوسطى "الرياض- القصيم- وادي الدواسر"

رصدت حدوث تكرار عدد مرة واحدة عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشرقية "الدمام - الظهران- الأحساء"

شهدت حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (5- 13)، وكذلك حدوث تكرار عدد (3- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشمالية "تبوك- القريات- سكاكا"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة وهطولًا مطريًّا، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1- 3).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عواصف وضباب.. "حصاد أجواء نوفمبر" يرصده "المدفع": هنا للأمطار فرصة
سبق

أوضَحَ كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر نوفمبر الذي نودع أيامه غدًا الثلاثاء، سجّل العديد من الظواهر الجوية؛ مبينًا أن شهر نوفمبر لعام 2021م يعتبر آخر أشهر فصول الخريف في المملكة العربية السعودية في نصف الأرض الشمالي؛ حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وتزداد نسبة الرطوبة سواءً السطحية أو في طبقات الجو العليا.

وأضاف: تظهر السحب الركامية الرعدية مكونة حزامًا سحابيًّا ممتدًا من غرب المملكة إلى شرقها، ويظهر هذا ملموسًا في منتصف الشهر إلى آخره، وما زالت فرصة الأمطار قائمة، وتظهر جليًّا في الربع الثاني لشهر ديسمبر.

وأوضح "المدفع"، أن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية العددية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد، أشارت -من خلال التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية- إلى ما يلي:

المنطقة الغربية "جدة- مكة- المدينة"

شهدت حدوث تكرار عدد (4- 6) عواصف رعدية ممطرة، وحدوث تكرار عدد (5- 7) رذاذ مطري، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) عوالق ترابية.

المنطقة الجنوبية "أبها- الخميس- جازان"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1 - 5).

المنطقة الوسطى "الرياض- القصيم- وادي الدواسر"

رصدت حدوث تكرار عدد مرة واحدة عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشرقية "الدمام - الظهران- الأحساء"

شهدت حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (5- 13)، وكذلك حدوث تكرار عدد (3- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشمالية "تبوك- القريات- سكاكا"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة وهطولًا مطريًّا، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1- 3).

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:26 PM

عواصف وضباب.. "حصاد أجواء نوفمبر" يرصده "المدفع": هنا للأمطار فرصة

قال: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتزداد رطوبة طبقات الجو العليا والسطحية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أوضَحَ كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر نوفمبر الذي نودع أيامه غدًا الثلاثاء، سجّل العديد من الظواهر الجوية؛ مبينًا أن شهر نوفمبر لعام 2021م يعتبر آخر أشهر فصول الخريف في المملكة العربية السعودية في نصف الأرض الشمالي؛ حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وتزداد نسبة الرطوبة سواءً السطحية أو في طبقات الجو العليا.

وأضاف: تظهر السحب الركامية الرعدية مكونة حزامًا سحابيًّا ممتدًا من غرب المملكة إلى شرقها، ويظهر هذا ملموسًا في منتصف الشهر إلى آخره، وما زالت فرصة الأمطار قائمة، وتظهر جليًّا في الربع الثاني لشهر ديسمبر.

وأوضح "المدفع"، أن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية العددية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد، أشارت -من خلال التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية- إلى ما يلي:

المنطقة الغربية "جدة- مكة- المدينة"

شهدت حدوث تكرار عدد (4- 6) عواصف رعدية ممطرة، وحدوث تكرار عدد (5- 7) رذاذ مطري، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) عوالق ترابية.

المنطقة الجنوبية "أبها- الخميس- جازان"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1 - 5).

المنطقة الوسطى "الرياض- القصيم- وادي الدواسر"

رصدت حدوث تكرار عدد مرة واحدة عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 2) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشرقية "الدمام - الظهران- الأحساء"

شهدت حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (5- 13)، وكذلك حدوث تكرار عدد (3- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

المنطقة الشمالية "تبوك- القريات- سكاكا"

سجلت حدوث تكرار عدد (2- 5) عواصف رعدية ممطرة وهطولًا مطريًّا، وكذلك حدوث تكرار عدد (1- 3) أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (1- 3).

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