متحدث الصحة لـ "سبق": عقار ريمدسيفير المعلن في اليابان.. ضمن البروتوكولات التي تخضع للدراسة بالسعودية

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن عقار ريمدسيفير الذي أُعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان، يعد ضمن البروتوكولات التي أعلنت وزارة الصحة إخضاعها للدراسات البحثية والسريرية في السعودية منذ فترة.

وأشار في ردّ على استفسار "سبق"، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن هذه الدراسات سيتم إعلان نتائجها في وقتٍ لاحقٍ؛ مؤكداً عدم وجود علاج مخصّص لفيروس كورونا حتى الآن.