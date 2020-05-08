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الجمعة الثالثة من رمضان.. عدد محدود من المصلين بالكمامات في المسجد الأقصى

"أبو سنينة": ما زالت المساجد مغلقة والألم يعتصر القلوب

بدا المسجد الأقصى خالياً إلا من عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف وعلماء الدين في الجمعة الثالثة من شهر رمضان مع استمرار الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة؛ "عباد الله.. ما زالت المساجد مغلقة والألم يعتصر القلوب، ونحن نعلم أن القلوب تشتد شوقاً للتعبد والصلاة والدعاء والركوع والسجود في هذه الرحاب الطاهرة وفي المسجد الأقصى".

وأضاف في خطبة الجمعة "نحن لم نعرف إغلاقه منذ زمن بعيد، وقريباً سوف يُفتح -بإذن الله- حتى تتغيّر هذه الأحوال. لقد عمّ البلاد هذا الوباء وغم النفوس وأذاب الأكباد وقطع القلوب وأدمى العيون وفرّق الأحباب، وقريباً -إن شاء الله- ستُفرج الغمة".

وفي مشاهد نادرة، ربما لم يرها ثالث الحرمين الشريفين في تاريخه، جلس بضعة من علماء الدين وهم يضعون الكمامات ويحافظون على مسافات فيما بينهم؛ امتثالاً للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وبثّت دائرة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسجد الأقصى فيروس كورونا الجديد فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجمعة الثالثة من رمضان.. عدد محدود من المصلين بالكمامات في المسجد الأقصى
سبق

بدا المسجد الأقصى خالياً إلا من عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف وعلماء الدين في الجمعة الثالثة من شهر رمضان مع استمرار الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة؛ "عباد الله.. ما زالت المساجد مغلقة والألم يعتصر القلوب، ونحن نعلم أن القلوب تشتد شوقاً للتعبد والصلاة والدعاء والركوع والسجود في هذه الرحاب الطاهرة وفي المسجد الأقصى".

وأضاف في خطبة الجمعة "نحن لم نعرف إغلاقه منذ زمن بعيد، وقريباً سوف يُفتح -بإذن الله- حتى تتغيّر هذه الأحوال. لقد عمّ البلاد هذا الوباء وغم النفوس وأذاب الأكباد وقطع القلوب وأدمى العيون وفرّق الأحباب، وقريباً -إن شاء الله- ستُفرج الغمة".

وفي مشاهد نادرة، ربما لم يرها ثالث الحرمين الشريفين في تاريخه، جلس بضعة من علماء الدين وهم يضعون الكمامات ويحافظون على مسافات فيما بينهم؛ امتثالاً للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وبثّت دائرة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:59 PM

الجمعة الثالثة من رمضان.. عدد محدود من المصلين بالكمامات في المسجد الأقصى

"أبو سنينة": ما زالت المساجد مغلقة والألم يعتصر القلوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدا المسجد الأقصى خالياً إلا من عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف وعلماء الدين في الجمعة الثالثة من شهر رمضان مع استمرار الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة؛ "عباد الله.. ما زالت المساجد مغلقة والألم يعتصر القلوب، ونحن نعلم أن القلوب تشتد شوقاً للتعبد والصلاة والدعاء والركوع والسجود في هذه الرحاب الطاهرة وفي المسجد الأقصى".

وأضاف في خطبة الجمعة "نحن لم نعرف إغلاقه منذ زمن بعيد، وقريباً سوف يُفتح -بإذن الله- حتى تتغيّر هذه الأحوال. لقد عمّ البلاد هذا الوباء وغم النفوس وأذاب الأكباد وقطع القلوب وأدمى العيون وفرّق الأحباب، وقريباً -إن شاء الله- ستُفرج الغمة".

وفي مشاهد نادرة، ربما لم يرها ثالث الحرمين الشريفين في تاريخه، جلس بضعة من علماء الدين وهم يضعون الكمامات ويحافظون على مسافات فيما بينهم؛ امتثالاً للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وبثّت دائرة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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