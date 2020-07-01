"الشورى" لـ"الصندوق الصناعي": توسعوا في دعم المشروعات الغذائية والطبية

المجلس طالَبَ مركز "أداء" بإعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية القياس المطبقة

طالَبَ مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم صندوقَ التنمية الصناعية السعودي، بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، كما طالَبَ الصندوق بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة؛ تفعيلًا لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8 /1438هـ.

وقال المجلس: على صندوق التنمية الصناعية السعودي التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.

ومن جهة أخرى طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، بإعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام.

وقال المجلس: على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) التوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع.

يُذكر أن المجلس في مستهل جلسته العادية التاسعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية.