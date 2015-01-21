شاهد.. 399.827 مراجعًا لمستشفى وادي الدواسر خلال عام فقط

يضم 150 سريرًا.. ويتبع 18 مركزًا صحيًا

قال المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر: إن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية من المستشفى والقطاع الصحي التابع له عام 2018م، بلغ قرابة 399.827 مريضًا.

وأوضح مستشفى وادي الدواسر، في بيان له، أن 134.388 مريضًا استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف، وبلغت حالات الطوارئ المرضية والتسمم 93.896 حالة، والطوارئ الجراحية والإصابات 2290، والحوادث المرورية 350، فيما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 37.847 مريضًا.

وأضاف المستشفى أن 5974 مريضًا نوموا، بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، و980 مريضًا بأقسام العناية المركزة؛ منهم 486 مريضًا بقسم العناية المركزة للكبار، و494 مريضًا بقسم العناية المركزة للأطفال.

وأجرى المستشفى 1156 عملية جراحية عام 2018م؛ منها 682 عملية كبرى، و474 صغرى، و120 عملية لجراحة اليوم الواحد، و93.063 فحصًا مخبريًا وشعاعيًا، تضمنت 70.745 فحصًا مخبريًا، و22318 فحصًا شعاعيًا.

وبلغ عدد جلسات غسيل الكلى 10.923 جلسة، ووحدات الدم ومشتقاته المتبرع بها 1937 وحدة، ووصل عدد الوفيات 269 وفاة بينهم 140 خارج المستشفى.

يُذكر أن مستشفى وادي الدواسر العام، يضم 150 سريرًا لتنويم الرجال والنساء والأطفال والحضانة والعناية المركزة؛ منها 44 سريرًا للملاحظة العامة والغسيل الكلوي، وقسم الإسعاف والطوارئ، ويتبع للمستشفى 18 مركزًا صحيًا، وبَلَغ مراجعوها 265439 مراجعًا.