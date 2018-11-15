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"مرور مكة" يعيد النبض لـ"إشارة الشامل" بعد إغلاق استمر 3 سنوات

تلبية لمناشدات الأهالي ولتخفيف حركة السير وتسهيل الحركة

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في إشارة الشامل، بعد تعثر استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعدما أزال مرور العاصمة المقدسة الصبات الخرسانية التي كانت تعيق الحركة المرورية في الإشارة والتي كانت تسبب ازدحاماً في الموقع وتشوهاً بصرياً.

وتأتي استجابة مرور العاصمة المقدسة تلبية لمناشدات أهالي مكة، ولتخفيف حركة السير وتسهيل الحركة المرورية في الإشارة، بعدما أُجبر كثير من سكان المخطط على الدخول للدوران والعودة مرة أخرى.

يذكر أن إشارة الشامل استمر إغلاقها لأكثر من ثلاث سنوات بسبب سوء البنية التحتية الإنشائية.

مكة المكرمة العاصمة المقدسة إشارة الشامل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور مكة" يعيد النبض لـ"إشارة الشامل" بعد إغلاق استمر 3 سنوات
سبق

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في إشارة الشامل، بعد تعثر استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعدما أزال مرور العاصمة المقدسة الصبات الخرسانية التي كانت تعيق الحركة المرورية في الإشارة والتي كانت تسبب ازدحاماً في الموقع وتشوهاً بصرياً.

وتأتي استجابة مرور العاصمة المقدسة تلبية لمناشدات أهالي مكة، ولتخفيف حركة السير وتسهيل الحركة المرورية في الإشارة، بعدما أُجبر كثير من سكان المخطط على الدخول للدوران والعودة مرة أخرى.

يذكر أن إشارة الشامل استمر إغلاقها لأكثر من ثلاث سنوات بسبب سوء البنية التحتية الإنشائية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:51 PM

"مرور مكة" يعيد النبض لـ"إشارة الشامل" بعد إغلاق استمر 3 سنوات

تلبية لمناشدات الأهالي ولتخفيف حركة السير وتسهيل الحركة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,985

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في إشارة الشامل، بعد تعثر استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعدما أزال مرور العاصمة المقدسة الصبات الخرسانية التي كانت تعيق الحركة المرورية في الإشارة والتي كانت تسبب ازدحاماً في الموقع وتشوهاً بصرياً.

وتأتي استجابة مرور العاصمة المقدسة تلبية لمناشدات أهالي مكة، ولتخفيف حركة السير وتسهيل الحركة المرورية في الإشارة، بعدما أُجبر كثير من سكان المخطط على الدخول للدوران والعودة مرة أخرى.

يذكر أن إشارة الشامل استمر إغلاقها لأكثر من ثلاث سنوات بسبب سوء البنية التحتية الإنشائية.

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