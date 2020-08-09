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البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار  بيروت

تبدأ الخميس المقبل

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسات مفتوحة؛ لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، اليوم (الأحد).

وقال "بري" عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أعلن عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها".

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البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار  بيروت
سبق

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسات مفتوحة؛ لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، اليوم (الأحد).

وقال "بري" عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أعلن عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:31 PM

البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار  بيروت

تبدأ الخميس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مجلس النواب اللبناني جلسات مفتوحة؛ لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، اليوم (الأحد).

وقال "بري" عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أعلن عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها".

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