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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات فيفا، وبيش، والدرب، والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعدية على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات فيفا، وبيش، والدرب، والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
01:05 PM

"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات فيفا، وبيش، والدرب، والأجزاء الساحلية من المنطقة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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