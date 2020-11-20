النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش".

وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا
سبق

أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش".

وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
08:07 PM

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
130

أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش".

وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,590
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة