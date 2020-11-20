ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش".

وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

