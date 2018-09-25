النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم الوطن.. مرور حائل نفذ خطته لضمان انسياب حركة المركبات

التعامل الراقي وسرعة المباشرة.. وراء موجة الإشادة بمواقع التواصل

نجح مرور منطقة حائل في تنفيذ خطته المرورية، الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ٩١.

واتّسمت الحركة المرورية خلال احتفالات أبناء مدينة حائل في اليوم الوطني الـ91، بالانسيابية التامة رغم الكثافة المهولة للمركبات التي جابت الطريق الدائري الغربي وامتدت حتى منتزه المغواة.

وأكد المواطنون أنهم رغم كثافة السيارات حول مواقع الفعاليات، إلا أن الوصول من المنزل إلى الموقع والعكس كان في منتهى الانسيابية، وذلك في ظل انتشار رجال المرور داخل مواقع متعددة على طول تلك الطرق.

وأضافوا: بمجرد حدوث اختناق مروري في جزء من الطريق، يشرع رجال المرور الراجلة أو السيارات السرية بمباشرة الموقع؛ للتعامل مع الاختناق بأسرع وقت، وفي وقت قد لا يتجاوز ثلاث دقائق بعد توقف الشارع، حتى أصبحت حركة المركبات كالموج في الطريق يسير بانسيابية دون توقف.

جدير بالذكر أن مرور منطقة حائل، ومن خلال ما رصدته "سبق" ميدانيًّا، نفّذ خطته منذ الساعات الأولى لليوم الوطني على الشوارع الرئيسة، والمحورية، والميادين، والتقاطعات المؤدية إلى مواقع الفعاليات.

ولوحظ انتشار سيارات الدوريات الرسمية والسرية، ودراجات المرور، ورجال المرور الراجلة.

وحظي تعامل رجال المرور الراقي رغم ضغط العمل مع المواطنين وتوجيههم للمسارات الأقل زحمة، باستحسان مرتادي مواقع الفعاليات، وظهر ذلك من خلال الثناء عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يوم الوطن.. مرور حائل نفذ خطته لضمان انسياب حركة المركبات
سبق

نجح مرور منطقة حائل في تنفيذ خطته المرورية، الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ٩١.

واتّسمت الحركة المرورية خلال احتفالات أبناء مدينة حائل في اليوم الوطني الـ91، بالانسيابية التامة رغم الكثافة المهولة للمركبات التي جابت الطريق الدائري الغربي وامتدت حتى منتزه المغواة.

وأكد المواطنون أنهم رغم كثافة السيارات حول مواقع الفعاليات، إلا أن الوصول من المنزل إلى الموقع والعكس كان في منتهى الانسيابية، وذلك في ظل انتشار رجال المرور داخل مواقع متعددة على طول تلك الطرق.

وأضافوا: بمجرد حدوث اختناق مروري في جزء من الطريق، يشرع رجال المرور الراجلة أو السيارات السرية بمباشرة الموقع؛ للتعامل مع الاختناق بأسرع وقت، وفي وقت قد لا يتجاوز ثلاث دقائق بعد توقف الشارع، حتى أصبحت حركة المركبات كالموج في الطريق يسير بانسيابية دون توقف.

جدير بالذكر أن مرور منطقة حائل، ومن خلال ما رصدته "سبق" ميدانيًّا، نفّذ خطته منذ الساعات الأولى لليوم الوطني على الشوارع الرئيسة، والمحورية، والميادين، والتقاطعات المؤدية إلى مواقع الفعاليات.

ولوحظ انتشار سيارات الدوريات الرسمية والسرية، ودراجات المرور، ورجال المرور الراجلة.

وحظي تعامل رجال المرور الراقي رغم ضغط العمل مع المواطنين وتوجيههم للمسارات الأقل زحمة، باستحسان مرتادي مواقع الفعاليات، وظهر ذلك من خلال الثناء عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:44 PM

في يوم الوطن.. مرور حائل نفذ خطته لضمان انسياب حركة المركبات

التعامل الراقي وسرعة المباشرة.. وراء موجة الإشادة بمواقع التواصل

A A A
خالد السليمي - حائل
3
380

نجح مرور منطقة حائل في تنفيذ خطته المرورية، الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ٩١.

واتّسمت الحركة المرورية خلال احتفالات أبناء مدينة حائل في اليوم الوطني الـ91، بالانسيابية التامة رغم الكثافة المهولة للمركبات التي جابت الطريق الدائري الغربي وامتدت حتى منتزه المغواة.

وأكد المواطنون أنهم رغم كثافة السيارات حول مواقع الفعاليات، إلا أن الوصول من المنزل إلى الموقع والعكس كان في منتهى الانسيابية، وذلك في ظل انتشار رجال المرور داخل مواقع متعددة على طول تلك الطرق.

وأضافوا: بمجرد حدوث اختناق مروري في جزء من الطريق، يشرع رجال المرور الراجلة أو السيارات السرية بمباشرة الموقع؛ للتعامل مع الاختناق بأسرع وقت، وفي وقت قد لا يتجاوز ثلاث دقائق بعد توقف الشارع، حتى أصبحت حركة المركبات كالموج في الطريق يسير بانسيابية دون توقف.

جدير بالذكر أن مرور منطقة حائل، ومن خلال ما رصدته "سبق" ميدانيًّا، نفّذ خطته منذ الساعات الأولى لليوم الوطني على الشوارع الرئيسة، والمحورية، والميادين، والتقاطعات المؤدية إلى مواقع الفعاليات.

ولوحظ انتشار سيارات الدوريات الرسمية والسرية، ودراجات المرور، ورجال المرور الراجلة.

وحظي تعامل رجال المرور الراقي رغم ضغط العمل مع المواطنين وتوجيههم للمسارات الأقل زحمة، باستحسان مرتادي مواقع الفعاليات، وظهر ذلك من خلال الثناء عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة