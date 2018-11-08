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شاهد.. وصول أولى رحلات طيران ناس من الدمام إلى عرعر

بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس

انطلقت اليوم أولى رحلات طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، من الدمام إلى مطار عرعر، حيث كان في استقبال الرحلة الأولى بمطار عرعر منسوبي المطار وطيران ناس.

وتنطلق رحلات طيران ناس بين الدمام وعرعر بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس، وذلك في إطار خطته التوسعية لشبكة وجهاته الدولية والداخلية لعام 2018م.

ويأتي هذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية والداخلية في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهات، ومواكبة للخطط الاستراتيجية للتوسع في عام 2018 وتعزيز الحضور في سوق الطيران الداخلي والدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول أولى رحلات طيران ناس من الدمام إلى عرعر
سبق

انطلقت اليوم أولى رحلات طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، من الدمام إلى مطار عرعر، حيث كان في استقبال الرحلة الأولى بمطار عرعر منسوبي المطار وطيران ناس.

وتنطلق رحلات طيران ناس بين الدمام وعرعر بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس، وذلك في إطار خطته التوسعية لشبكة وجهاته الدولية والداخلية لعام 2018م.

ويأتي هذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية والداخلية في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهات، ومواكبة للخطط الاستراتيجية للتوسع في عام 2018 وتعزيز الحضور في سوق الطيران الداخلي والدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
05:24 PM

شاهد.. وصول أولى رحلات طيران ناس من الدمام إلى عرعر

بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
3
7,324

انطلقت اليوم أولى رحلات طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، من الدمام إلى مطار عرعر، حيث كان في استقبال الرحلة الأولى بمطار عرعر منسوبي المطار وطيران ناس.

وتنطلق رحلات طيران ناس بين الدمام وعرعر بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس، وذلك في إطار خطته التوسعية لشبكة وجهاته الدولية والداخلية لعام 2018م.

ويأتي هذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية والداخلية في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهات، ومواكبة للخطط الاستراتيجية للتوسع في عام 2018 وتعزيز الحضور في سوق الطيران الداخلي والدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

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