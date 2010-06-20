حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية على جازان مصحوبة برياح نشطة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات أبوعريش والطوال وصامطة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، جازان، صامطة، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.