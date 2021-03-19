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إحباط محاولة تهريب قرابة 3 ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع الكويت

مخبأة داخل شحنة حجر ورخام

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم - بتوفيق الله - إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب قرابة 3 ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع الكويت
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم - بتوفيق الله - إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
04:12 PM

إحباط محاولة تهريب قرابة 3 ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع الكويت

مخبأة داخل شحنة حجر ورخام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم - بتوفيق الله - إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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