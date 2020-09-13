صدر قرار بتكليف علي عبدالله الزهراني مديرًا للبنك العربي بالمنطقة الجنوبية.
ويعد "الزهراني" من الكفاءات المتميزة والشابة، وتدرج في المناصب والعمل بالبنك العربي.
"سبق" تبارك لـ"الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
صدر قرار بتكليف علي عبدالله الزهراني مديرًا للبنك العربي بالمنطقة الجنوبية.
ويعد "الزهراني" من الكفاءات المتميزة والشابة، وتدرج في المناصب والعمل بالبنك العربي.
"سبق" تبارك لـ"الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
صدر قرار بتكليف علي عبدالله الزهراني مديرًا للبنك العربي بالمنطقة الجنوبية.
ويعد "الزهراني" من الكفاءات المتميزة والشابة، وتدرج في المناصب والعمل بالبنك العربي.
"سبق" تبارك لـ"الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
صدر قرار بتكليف علي عبدالله الزهراني مديرًا للبنك العربي بالمنطقة الجنوبية.
ويعد "الزهراني" من الكفاءات المتميزة والشابة، وتدرج في المناصب والعمل بالبنك العربي.
"سبق" تبارك لـ"الزهراني"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.