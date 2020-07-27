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الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "

وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسن الجبيري 28 عاماً ” مدافع ” قادماً من نادي جدة.

من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "
سبق

وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسن الجبيري 28 عاماً ” مدافع ” قادماً من نادي جدة.

من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصل.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:53 PM

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسن الجبيري 28 عاماً ” مدافع ” قادماً من نادي جدة.

من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصل.

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