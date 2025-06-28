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بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين

يربط بين السعودية والكويت وافتتحه الأمير سعود بن نايف مؤخرًا

مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.

وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.

وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.

وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين
سبق

مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.

وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.

وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.

وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:59 PM

بالصور.. منسوبو منفذ الرقعي الجديد يوزعون الهدايا على المسافرين

يربط بين السعودية والكويت وافتتحه الأمير سعود بن نايف مؤخرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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مع بداية تشغيل منفذ الرقعي الجديد بمحافظة حفر الباطن، استقبل منسوبو الجمارك السعودية في المنفذ، المسافرين بعبارات الترحيب والهدايا التذكارية التي صُممت بهذه المناسبة.

وشارك في توزيع الهدايا على المغادرين والقادمين عبر المنفذ مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة، والتقط الجميع الصور التذكارية وسط أجواء فرح ومشاعر أخوية.

وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد افتتح منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين السعودية ودولة الكويت، الأربعاء الماضي.

وبدأت الجمارك وجميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي الجديد أمس الخميس، بتقديم خدماتها؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.

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