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رعب "كورونا".. إيطاليا تعزل ربع سكانها

سجّلت أكثر من 5800 إصابة و233 وفاة

وجد ربع سكان إيطاليا أنفسهم اليوم (الأحد) قيد طوق صحي، في إجراء غير مسبوق في أوروبا ولكن اتخذته روما من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، بهذه الإجراءات الشجاعة وبالتضحيات الحقيقية التي تبذلها إيطاليا، على حد وصفه، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 أبريل (نيسان)، وتغطي نطاقاً واسعاً في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولاً إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.

وتتصدر إيطاليا التي سجّلت أكثر من 5,800 إصابة و233 وفاة، إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، لائحة الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد الصين، وتعدّ إيطاليا أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار الفيروس.

وبدت شوارع ميلانو خالية وهادئة صباح اليوم، ويشمل الطوق كل إقليم لومبارديا و14 محافظة شمالية.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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رعب "كورونا".. إيطاليا تعزل ربع سكانها
سبق

وجد ربع سكان إيطاليا أنفسهم اليوم (الأحد) قيد طوق صحي، في إجراء غير مسبوق في أوروبا ولكن اتخذته روما من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، بهذه الإجراءات الشجاعة وبالتضحيات الحقيقية التي تبذلها إيطاليا، على حد وصفه، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 أبريل (نيسان)، وتغطي نطاقاً واسعاً في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولاً إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.

وتتصدر إيطاليا التي سجّلت أكثر من 5,800 إصابة و233 وفاة، إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، لائحة الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد الصين، وتعدّ إيطاليا أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار الفيروس.

وبدت شوارع ميلانو خالية وهادئة صباح اليوم، ويشمل الطوق كل إقليم لومبارديا و14 محافظة شمالية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:59 PM

رعب "كورونا".. إيطاليا تعزل ربع سكانها

سجّلت أكثر من 5800 إصابة و233 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجد ربع سكان إيطاليا أنفسهم اليوم (الأحد) قيد طوق صحي، في إجراء غير مسبوق في أوروبا ولكن اتخذته روما من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، بهذه الإجراءات الشجاعة وبالتضحيات الحقيقية التي تبذلها إيطاليا، على حد وصفه، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 أبريل (نيسان)، وتغطي نطاقاً واسعاً في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولاً إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.

وتتصدر إيطاليا التي سجّلت أكثر من 5,800 إصابة و233 وفاة، إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، لائحة الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد الصين، وتعدّ إيطاليا أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار الفيروس.

وبدت شوارع ميلانو خالية وهادئة صباح اليوم، ويشمل الطوق كل إقليم لومبارديا و14 محافظة شمالية.

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