الانفجار النفطي الأكثر دموية.. حصيلة القتلى ترتفع لـ73

وقرابة منتصف ليل الجمعة، أعلن وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية ألفونسو دورازو، السيطرة على الحريق.
ومن جهتها، أعلنت شركة النفط الوطنية "بيميكس" أن حريقاً آخر اندلع بسبب سرقة نفط من أنبوب في منطقة صحراوية بولاية كويريتارو وسط البلاد، دون ضحايا، أو خطر على السكان.
وتأتي الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت في خسائر بـ3 مليارات دولار للدولة في 2017.
وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 10 آلاف سرقة من هذا النوع سجلت في السنة نفسها من أنابيب شركة النفط "بيميكس".
وتجمع عصابات إجرامية وعائلات فقيرة، النفط بطريقة غير قانونية لإعادة بيعه في السوق السوداء؛ خاصةً في ولاية بويبلا في وسط البلاد.
وتشكلت حول هذه الممارسات غير القانونية، ثقافة محلية تتضمن أغاني شعبية، ورسوماً لشخصيات دينية تحمل جالونات وأنبوباً بلاستيكياً.
وفي بعض المناطق، تبيع محطات رسمية للوقود، المحروقات المسروقة.
وأغلقت الحكومة -التي تسعى إلى وقف هذه الظاهرة- منذ أسابيع عدداً من أنابيب النفط.
وتسببت هذه الاستراتيجية في نقص المحروقات في نحو 10 ولايات في البلاد بما في ذلك في العاصمة، وتشاهد صفوف انتظار طويلة في محطات الوقود، وإن كان الوضع يعود تدريجياً إلى طبيعته في مكسيكو، خاصةً بعد وصول إمدادات بشاحنات.
وفتحت السلطات 1700 تحقيق في سرقة المحروقات التي تحولت إلى صناعة مربحة للسوق السوداء في عهد الحكومة السابقة، تشارك فيها عصابات تهريب المخدرات النافذة، وعاملون في شركة النفط الوطنية "بيميكس".
وكان الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولي مهامه في 1 ديسمبر الماضي، قد دعا المكسيكيين إلى التحلي بالصبر وسط هذه الفوضى.
وفي مكان الانفجار في تلاويليلبان، أدان كثيرون هذا النقص، وقال مارتن تريخو، الذي كان يبحث عن ابنه الذي توجه إلى المكان للحصول على نفط: "كثيرون قدموا مع عبواتهم بسبب نقص الوقود الذي نشهده".
وتقول السلطات: إن "لصوص النفط يستفيدون من تواطؤ داخل الشركة الوطنية".
وقرابة منتصف ليل الجمعة، أعلن وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية ألفونسو دورازو، السيطرة على الحريق.
ومن جهتها، أعلنت شركة النفط الوطنية "بيميكس" أن حريقاً آخر اندلع بسبب سرقة نفط من أنبوب في منطقة صحراوية بولاية كويريتارو وسط البلاد، دون ضحايا، أو خطر على السكان.
وتأتي الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت في خسائر بـ3 مليارات دولار للدولة في 2017.
وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 10 آلاف سرقة من هذا النوع سجلت في السنة نفسها من أنابيب شركة النفط "بيميكس".
وتجمع عصابات إجرامية وعائلات فقيرة، النفط بطريقة غير قانونية لإعادة بيعه في السوق السوداء؛ خاصةً في ولاية بويبلا في وسط البلاد.
وتشكلت حول هذه الممارسات غير القانونية، ثقافة محلية تتضمن أغاني شعبية، ورسوماً لشخصيات دينية تحمل جالونات وأنبوباً بلاستيكياً.
وفي بعض المناطق، تبيع محطات رسمية للوقود، المحروقات المسروقة.
وأغلقت الحكومة -التي تسعى إلى وقف هذه الظاهرة- منذ أسابيع عدداً من أنابيب النفط.
وتسببت هذه الاستراتيجية في نقص المحروقات في نحو 10 ولايات في البلاد بما في ذلك في العاصمة، وتشاهد صفوف انتظار طويلة في محطات الوقود، وإن كان الوضع يعود تدريجياً إلى طبيعته في مكسيكو، خاصةً بعد وصول إمدادات بشاحنات.
وفتحت السلطات 1700 تحقيق في سرقة المحروقات التي تحولت إلى صناعة مربحة للسوق السوداء في عهد الحكومة السابقة، تشارك فيها عصابات تهريب المخدرات النافذة، وعاملون في شركة النفط الوطنية "بيميكس".
وكان الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولي مهامه في 1 ديسمبر الماضي، قد دعا المكسيكيين إلى التحلي بالصبر وسط هذه الفوضى.
وفي مكان الانفجار في تلاويليلبان، أدان كثيرون هذا النقص، وقال مارتن تريخو، الذي كان يبحث عن ابنه الذي توجه إلى المكان للحصول على نفط: "كثيرون قدموا مع عبواتهم بسبب نقص الوقود الذي نشهده".
وتقول السلطات: إن "لصوص النفط يستفيدون من تواطؤ داخل الشركة الوطنية".
وقرابة منتصف ليل الجمعة، أعلن وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية ألفونسو دورازو، السيطرة على الحريق.
ومن جهتها، أعلنت شركة النفط الوطنية "بيميكس" أن حريقاً آخر اندلع بسبب سرقة نفط من أنبوب في منطقة صحراوية بولاية كويريتارو وسط البلاد، دون ضحايا، أو خطر على السكان.
وتأتي الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت في خسائر بـ3 مليارات دولار للدولة في 2017.
وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 10 آلاف سرقة من هذا النوع سجلت في السنة نفسها من أنابيب شركة النفط "بيميكس".
وتجمع عصابات إجرامية وعائلات فقيرة، النفط بطريقة غير قانونية لإعادة بيعه في السوق السوداء؛ خاصةً في ولاية بويبلا في وسط البلاد.
وتشكلت حول هذه الممارسات غير القانونية، ثقافة محلية تتضمن أغاني شعبية، ورسوماً لشخصيات دينية تحمل جالونات وأنبوباً بلاستيكياً.
وفي بعض المناطق، تبيع محطات رسمية للوقود، المحروقات المسروقة.
وأغلقت الحكومة -التي تسعى إلى وقف هذه الظاهرة- منذ أسابيع عدداً من أنابيب النفط.
وتسببت هذه الاستراتيجية في نقص المحروقات في نحو 10 ولايات في البلاد بما في ذلك في العاصمة، وتشاهد صفوف انتظار طويلة في محطات الوقود، وإن كان الوضع يعود تدريجياً إلى طبيعته في مكسيكو، خاصةً بعد وصول إمدادات بشاحنات.
وفتحت السلطات 1700 تحقيق في سرقة المحروقات التي تحولت إلى صناعة مربحة للسوق السوداء في عهد الحكومة السابقة، تشارك فيها عصابات تهريب المخدرات النافذة، وعاملون في شركة النفط الوطنية "بيميكس".
وكان الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولي مهامه في 1 ديسمبر الماضي، قد دعا المكسيكيين إلى التحلي بالصبر وسط هذه الفوضى.
وفي مكان الانفجار في تلاويليلبان، أدان كثيرون هذا النقص، وقال مارتن تريخو، الذي كان يبحث عن ابنه الذي توجه إلى المكان للحصول على نفط: "كثيرون قدموا مع عبواتهم بسبب نقص الوقود الذي نشهده".
وتقول السلطات: إن "لصوص النفط يستفيدون من تواطؤ داخل الشركة الوطنية".