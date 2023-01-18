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"سفاري بقيق" يختتم فعالياته من "تراث الصحراء".. أصالة وتنافس

استمرّ 16 يومًا ووفّر 1450 فرصة عمل.. واستقبل 270 ألف زائر

اختتم مهرجان سفاري بقيق لـ"تراث الصحراء" بنسخته الرابعة، فعالياته التي انطلقت مع بداية إجازة منتصف العام، برعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، أن المهرجان استمر مدة 16 يومًا، وشهد العديد من الفعاليات المثيرة والبرامج التي امتزجت بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية بأكثر من 100 فعالية، قُدم خلالها نموذج مميز للتراث الصحراوي الأصيل، وحملت العديد من الفعاليات التي فاجأت الزوار وكانت علامات بارزة في نسخته الجديدة؛ حيث جذبت أكثر من 270 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العمرية، سواء للشباب أو العائلات والفعاليات المخصصة لمحبي تراث الصحراء والمهتمين بالفروسية والإبل، التي بلغ عددها أكثر من 100 من الإبل والخيول.

وأضاف المتحمي أن المهرجان شعد تنافس 36 من أبطال المملكة في منافسات التقاط الأوتاد، فيما حققت بطولة الصقور أرقامًا قياسية على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 1060 من الصقارة، كما استقطبت الفعاليات الجاليات المقيمة في المنطقة وحضورًا لافتًا من وفود الشركات والجهات العاملة في المنطقة الشرقية وزوارها، بالإضافة إلى أهالي المنطقة وعدد من دول الخليج.

وقال إن المهرجان حظي برعاية ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مشيدًا بالتعاون الكبير والمثمر بين اللجنة السياحية وجميع الشركاء الذين أسهموا بنجاح المهرجان الذي حقق الكثير من المكاسب على مستويات مختلفة، لافتًا إلى أن المهرجان خلق أكثر من 1450 فرصة عمل مؤقتة التي استفاد منها الشباب والفتيات والأسر المنتجة وغيرهم من الفئات الأخرى.

مهرجان سفاري بقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سفاري بقيق" يختتم فعالياته من "تراث الصحراء".. أصالة وتنافس
سبق

اختتم مهرجان سفاري بقيق لـ"تراث الصحراء" بنسخته الرابعة، فعالياته التي انطلقت مع بداية إجازة منتصف العام، برعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، أن المهرجان استمر مدة 16 يومًا، وشهد العديد من الفعاليات المثيرة والبرامج التي امتزجت بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية بأكثر من 100 فعالية، قُدم خلالها نموذج مميز للتراث الصحراوي الأصيل، وحملت العديد من الفعاليات التي فاجأت الزوار وكانت علامات بارزة في نسخته الجديدة؛ حيث جذبت أكثر من 270 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العمرية، سواء للشباب أو العائلات والفعاليات المخصصة لمحبي تراث الصحراء والمهتمين بالفروسية والإبل، التي بلغ عددها أكثر من 100 من الإبل والخيول.

وأضاف المتحمي أن المهرجان شعد تنافس 36 من أبطال المملكة في منافسات التقاط الأوتاد، فيما حققت بطولة الصقور أرقامًا قياسية على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 1060 من الصقارة، كما استقطبت الفعاليات الجاليات المقيمة في المنطقة وحضورًا لافتًا من وفود الشركات والجهات العاملة في المنطقة الشرقية وزوارها، بالإضافة إلى أهالي المنطقة وعدد من دول الخليج.

وقال إن المهرجان حظي برعاية ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مشيدًا بالتعاون الكبير والمثمر بين اللجنة السياحية وجميع الشركاء الذين أسهموا بنجاح المهرجان الذي حقق الكثير من المكاسب على مستويات مختلفة، لافتًا إلى أن المهرجان خلق أكثر من 1450 فرصة عمل مؤقتة التي استفاد منها الشباب والفتيات والأسر المنتجة وغيرهم من الفئات الأخرى.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
02:21 PM

"سفاري بقيق" يختتم فعالياته من "تراث الصحراء".. أصالة وتنافس

استمرّ 16 يومًا ووفّر 1450 فرصة عمل.. واستقبل 270 ألف زائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بقيق
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اختتم مهرجان سفاري بقيق لـ"تراث الصحراء" بنسخته الرابعة، فعالياته التي انطلقت مع بداية إجازة منتصف العام، برعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، أن المهرجان استمر مدة 16 يومًا، وشهد العديد من الفعاليات المثيرة والبرامج التي امتزجت بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية بأكثر من 100 فعالية، قُدم خلالها نموذج مميز للتراث الصحراوي الأصيل، وحملت العديد من الفعاليات التي فاجأت الزوار وكانت علامات بارزة في نسخته الجديدة؛ حيث جذبت أكثر من 270 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها من مختلف الفئات العمرية، سواء للشباب أو العائلات والفعاليات المخصصة لمحبي تراث الصحراء والمهتمين بالفروسية والإبل، التي بلغ عددها أكثر من 100 من الإبل والخيول.

وأضاف المتحمي أن المهرجان شعد تنافس 36 من أبطال المملكة في منافسات التقاط الأوتاد، فيما حققت بطولة الصقور أرقامًا قياسية على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 1060 من الصقارة، كما استقطبت الفعاليات الجاليات المقيمة في المنطقة وحضورًا لافتًا من وفود الشركات والجهات العاملة في المنطقة الشرقية وزوارها، بالإضافة إلى أهالي المنطقة وعدد من دول الخليج.

وقال إن المهرجان حظي برعاية ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مشيدًا بالتعاون الكبير والمثمر بين اللجنة السياحية وجميع الشركاء الذين أسهموا بنجاح المهرجان الذي حقق الكثير من المكاسب على مستويات مختلفة، لافتًا إلى أن المهرجان خلق أكثر من 1450 فرصة عمل مؤقتة التي استفاد منها الشباب والفتيات والأسر المنتجة وغيرهم من الفئات الأخرى.

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