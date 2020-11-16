الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 10,984,398 والوفيات 245,470 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.