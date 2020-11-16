الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 10,984,398 والوفيات 245,470 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-16
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:44 PM
الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 10,984,398 والوفيات 245,470 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.