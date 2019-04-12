النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

بعد أن ضرب كورونا طاقمها.. "شارل ديغول" الفرنسية ترسو في تولون

لافولت: سنقوم بفحص جميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء

أعلنت السلطات الفرنسية المختصة، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" سترسو في القاعدة البحرية تولون بفرنسا، بعد إعلان إصابة 50 فردًا من طاقمها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البحرية، إيريك لافولت، اليوم الأحد في تصريح لـ"بي إف إم تي في": إنه "تم وضع جميع الترتيبات للترحيب ببحارينا في ميناء القاعدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف لافولت: "في المقام الأول سيتم إجراء فحص طبي لجميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء، بعدها سيتم وضع البحارة في الحجر الصحي بالمواقع المحيطة بقاعدة تولون البحرية".

وقد أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة الماضية، أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم على عجل "كتدبير وقائي".

السلطات الفرنسية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد أن ضرب كورونا طاقمها.. "شارل ديغول" الفرنسية ترسو في تولون
سبق

أعلنت السلطات الفرنسية المختصة، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" سترسو في القاعدة البحرية تولون بفرنسا، بعد إعلان إصابة 50 فردًا من طاقمها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البحرية، إيريك لافولت، اليوم الأحد في تصريح لـ"بي إف إم تي في": إنه "تم وضع جميع الترتيبات للترحيب ببحارينا في ميناء القاعدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف لافولت: "في المقام الأول سيتم إجراء فحص طبي لجميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء، بعدها سيتم وضع البحارة في الحجر الصحي بالمواقع المحيطة بقاعدة تولون البحرية".

وقد أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة الماضية، أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم على عجل "كتدبير وقائي".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:30 PM

بعد أن ضرب كورونا طاقمها.. "شارل ديغول" الفرنسية ترسو في تولون

لافولت: سنقوم بفحص جميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,223

أعلنت السلطات الفرنسية المختصة، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" سترسو في القاعدة البحرية تولون بفرنسا، بعد إعلان إصابة 50 فردًا من طاقمها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البحرية، إيريك لافولت، اليوم الأحد في تصريح لـ"بي إف إم تي في": إنه "تم وضع جميع الترتيبات للترحيب ببحارينا في ميناء القاعدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف لافولت: "في المقام الأول سيتم إجراء فحص طبي لجميع البحارة المتواجدين في الحاملة دون استثناء، بعدها سيتم وضع البحارة في الحجر الصحي بالمواقع المحيطة بقاعدة تولون البحرية".

وقد أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الجمعة الماضية، أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم على عجل "كتدبير وقائي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,137
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة