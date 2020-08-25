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"الصحة": تسجيل 1114 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1044 خلال الـ24 ساعة الماضية

جرافيك.. "الشملي" بحائل تتعافى من فيروس كورونا بنسبة 100%

سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة

أظهر أنفوجرافيك قام بتصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تعافي محافظة الشملي بمنطقة حائل بنسبة 100% من فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت الشملي قد سجلت 169 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وتأتي محافظة الشملي بعد محافظة موقق التي سجلت يوم الأحد الماضي نسبة تعافِ 100% ولا زالت.

وأظهر الإنفوجرافيك تحسّناً طفيفاً في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 89.2% وانخفاض الحالات النشطة إلى 10%، وتراجع معدل الانتشار إلى 1.04%.

وكانت مدينة حائل قد تراجعت اليوم إلى المرتبة 12 على مستوى مدن المملكة في تسجيل عدد الحالات اليوم المصابة بالفيروس المستجد؛ حيث سجلت اليوم 27 حالة إيجابية فقط.

كما سجلت محافظة بقعاء 4 حالات جديدة، ومحافظة الشنان 3 حالات؛ ليصبح إجمالي حالات اليوم في منطقة حائل ومحافظاتها 34 حالة مؤكدة، وسجلت منطقة حائل 54 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة.

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرافيك.. "الشملي" بحائل تتعافى من فيروس كورونا بنسبة 100%
سبق

أظهر أنفوجرافيك قام بتصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تعافي محافظة الشملي بمنطقة حائل بنسبة 100% من فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت الشملي قد سجلت 169 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وتأتي محافظة الشملي بعد محافظة موقق التي سجلت يوم الأحد الماضي نسبة تعافِ 100% ولا زالت.

وأظهر الإنفوجرافيك تحسّناً طفيفاً في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 89.2% وانخفاض الحالات النشطة إلى 10%، وتراجع معدل الانتشار إلى 1.04%.

وكانت مدينة حائل قد تراجعت اليوم إلى المرتبة 12 على مستوى مدن المملكة في تسجيل عدد الحالات اليوم المصابة بالفيروس المستجد؛ حيث سجلت اليوم 27 حالة إيجابية فقط.

كما سجلت محافظة بقعاء 4 حالات جديدة، ومحافظة الشنان 3 حالات؛ ليصبح إجمالي حالات اليوم في منطقة حائل ومحافظاتها 34 حالة مؤكدة، وسجلت منطقة حائل 54 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
05:08 PM

جرافيك.. "الشملي" بحائل تتعافى من فيروس كورونا بنسبة 100%

سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة

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منصور الشلاقي - حائل
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أظهر أنفوجرافيك قام بتصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تعافي محافظة الشملي بمنطقة حائل بنسبة 100% من فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت الشملي قد سجلت 169 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وتأتي محافظة الشملي بعد محافظة موقق التي سجلت يوم الأحد الماضي نسبة تعافِ 100% ولا زالت.

وأظهر الإنفوجرافيك تحسّناً طفيفاً في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 89.2% وانخفاض الحالات النشطة إلى 10%، وتراجع معدل الانتشار إلى 1.04%.

وكانت مدينة حائل قد تراجعت اليوم إلى المرتبة 12 على مستوى مدن المملكة في تسجيل عدد الحالات اليوم المصابة بالفيروس المستجد؛ حيث سجلت اليوم 27 حالة إيجابية فقط.

كما سجلت محافظة بقعاء 4 حالات جديدة، ومحافظة الشنان 3 حالات؛ ليصبح إجمالي حالات اليوم في منطقة حائل ومحافظاتها 34 حالة مؤكدة، وسجلت منطقة حائل 54 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة.

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