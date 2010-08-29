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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة ورؤية تتدنى

في حالة تشمل محافظات عدة وتتواصل للخامسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة ورؤية تتدنى
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
10:30 AM

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة ورؤية تتدنى

في حالة تشمل محافظات عدة وتتواصل للخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المهد، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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