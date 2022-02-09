"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير أنغولا

كان قد استقبله في مقر الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.