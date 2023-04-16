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تفشي "كورونا" في بريطانيا قد يكون بلغ الذروة

"ويتي" قال: عدد الوفيات قد يتزايد مستقبلاً

ذكر كبير مستشاري الحكومة البريطانية في المجال الطبي كريس ويتي، اليوم (الأربعاء)، أن تفشي وباء فيروس كورونا بلغ الذروة في بريطانيا على الأرجح، لكن من السابق لأوانه بكثير التيقن من ذلك، وبدء التفكير في الخطوات التالية.

وأشار "ويتي" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز" إلى أن نقص الإحصائيات يعني أن عدد الوفيات قد يتزايد في الأيام القادمة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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تفشي "كورونا" في بريطانيا قد يكون بلغ الذروة
سبق

ذكر كبير مستشاري الحكومة البريطانية في المجال الطبي كريس ويتي، اليوم (الأربعاء)، أن تفشي وباء فيروس كورونا بلغ الذروة في بريطانيا على الأرجح، لكن من السابق لأوانه بكثير التيقن من ذلك، وبدء التفكير في الخطوات التالية.

وأشار "ويتي" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز" إلى أن نقص الإحصائيات يعني أن عدد الوفيات قد يتزايد في الأيام القادمة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:52 PM

تفشي "كورونا" في بريطانيا قد يكون بلغ الذروة

"ويتي" قال: عدد الوفيات قد يتزايد مستقبلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر كبير مستشاري الحكومة البريطانية في المجال الطبي كريس ويتي، اليوم (الأربعاء)، أن تفشي وباء فيروس كورونا بلغ الذروة في بريطانيا على الأرجح، لكن من السابق لأوانه بكثير التيقن من ذلك، وبدء التفكير في الخطوات التالية.

وأشار "ويتي" في مؤتمر صحفي تابعته "رويترز" إلى أن نقص الإحصائيات يعني أن عدد الوفيات قد يتزايد في الأيام القادمة.

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