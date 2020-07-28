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1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة

توقعات بزيادة معدلات البيع مع نهاية الأسبوع تزامناً مع حلول عيد الأضحى

شهدت أسواق بيع الأضاحي والأغنام في منطقة الباحة، حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تفاوتت أسعار البيع حسب المعروض.

وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل: سوق الخميس بالباحة والسبت ببلجرشي والثلاثاء في المخواة وبني عدوان بالقرى والأربعاء بالعقيق والقرى من أهم الأسواق والمواقع التي تعرض فيها الماشية بأنواعها الضأن والماعز والجمال والبقر، إلى جانب الباعة الجائلين على الطرقات الرئيسة بالمنطقة، حيث توافد عشرات الباعة وتجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات لبيع مختلف أنواع الماشية.

وتفاوتت أسعار الأضاحي من 1350 إلى 1700 ريال للضأن والماعز، فيما تراوحت أسعار الجمال والبقر من 3000 إلى 5000 ريال، في حين توقع التجار زيادة في معدلات الإقبال والبيع مع نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

أسواق بيع الأضاحي والأغنام الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة
سبق

شهدت أسواق بيع الأضاحي والأغنام في منطقة الباحة، حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تفاوتت أسعار البيع حسب المعروض.

وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل: سوق الخميس بالباحة والسبت ببلجرشي والثلاثاء في المخواة وبني عدوان بالقرى والأربعاء بالعقيق والقرى من أهم الأسواق والمواقع التي تعرض فيها الماشية بأنواعها الضأن والماعز والجمال والبقر، إلى جانب الباعة الجائلين على الطرقات الرئيسة بالمنطقة، حيث توافد عشرات الباعة وتجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات لبيع مختلف أنواع الماشية.

وتفاوتت أسعار الأضاحي من 1350 إلى 1700 ريال للضأن والماعز، فيما تراوحت أسعار الجمال والبقر من 3000 إلى 5000 ريال، في حين توقع التجار زيادة في معدلات الإقبال والبيع مع نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:35 AM

1350 للضأن و3 آلاف للجمال والبقر.. انتعاشة في أسواق الماشية بالباحة

توقعات بزيادة معدلات البيع مع نهاية الأسبوع تزامناً مع حلول عيد الأضحى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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شهدت أسواق بيع الأضاحي والأغنام في منطقة الباحة، حالة من الانتعاش في عمليات البيع والشراء، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما تفاوتت أسعار البيع حسب المعروض.

وتعد الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل: سوق الخميس بالباحة والسبت ببلجرشي والثلاثاء في المخواة وبني عدوان بالقرى والأربعاء بالعقيق والقرى من أهم الأسواق والمواقع التي تعرض فيها الماشية بأنواعها الضأن والماعز والجمال والبقر، إلى جانب الباعة الجائلين على الطرقات الرئيسة بالمنطقة، حيث توافد عشرات الباعة وتجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات لبيع مختلف أنواع الماشية.

وتفاوتت أسعار الأضاحي من 1350 إلى 1700 ريال للضأن والماعز، فيما تراوحت أسعار الجمال والبقر من 3000 إلى 5000 ريال، في حين توقع التجار زيادة في معدلات الإقبال والبيع مع نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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