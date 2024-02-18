النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رصانة" يتيح جميع أعداد "الدراسات الإيرانية" على موقعه مجاناً

المجلة تتناول مختلف القضايا وفق معايير علمية وموضوعية

أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.

وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.

ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:

اللغة العربية

https://bit.ly/31KFXLB

اللغة الإنجليزية

https://bit.ly/2SyRRE4

اللغة الفارسية

https://bit.ly/2UMWsVT

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رصانة" يتيح جميع أعداد "الدراسات الإيرانية" على موقعه مجاناً
سبق

أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.

وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.

ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:

اللغة العربية

https://bit.ly/31KFXLB

اللغة الإنجليزية

https://bit.ly/2SyRRE4

اللغة الفارسية

https://bit.ly/2UMWsVT

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
02:44 PM

"رصانة" يتيح جميع أعداد "الدراسات الإيرانية" على موقعه مجاناً

المجلة تتناول مختلف القضايا وفق معايير علمية وموضوعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,174

أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.

وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.

ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:

اللغة العربية

https://bit.ly/31KFXLB

اللغة الإنجليزية

https://bit.ly/2SyRRE4

اللغة الفارسية

https://bit.ly/2UMWsVT

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة