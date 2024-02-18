"رصانة" يتيح جميع أعداد "الدراسات الإيرانية" على موقعه مجاناً

المجلة تتناول مختلف القضايا وفق معايير علمية وموضوعية

أعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" عن إتاحة جميع أعداد مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عنه مجاناً على موقعه الإلكتروني، خدمةً منه للباحثين والمهتمين.

وتعـد المجلة نصف سنوية، علميَّة محكَّمة، تقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وفق معايير علمية وموضوعية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.

ويمكن الاطلاع على جميع أعداد المجلة عبر الروابط التالية:

اللغة العربية

https://bit.ly/31KFXLB

اللغة الإنجليزية

https://bit.ly/2SyRRE4

اللغة الفارسية

https://bit.ly/2UMWsVT