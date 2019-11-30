"وزير الخارجية": قيادتنا دأبت على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة

قال في ذكرى البيعة: السياسات الحكيمة كانت سبباً في تعزيز دور المملكة إقليمياً ودولياً

رفع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد عديداً من التطورات والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

وأكّد أن السياسات الحكيمة والتوجيهات النيرة التي تلتزم بها المملكة كانت سبباً -بحمد الله- في تعزيز استقرارها وأمنها ودورها الرائد إقليمياً ودولياً.

واستحضر الأمير فيصل بن فرحان؛ عظم الإنجازات التي حقّقتها السياسة الخارجية للمملكة، لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا الإسلامية وتقوية السلم الدولي.

ودعا وزير الخارجية، في ختام تصريحه، الله بأن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.