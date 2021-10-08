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"النقل" تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال سبتمبر

بهدف رفع مستوى الجودة لضمان السلامة وتعزيز كفاءة التشغيل

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر سبتمبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة ضمن جهودها في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,405) مواقع، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (405) مواقع، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (1,036,380) متراً مكعباً.
وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,812) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,049) كم، وكشط وإعادة سفلتة (244) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال سبتمبر
سبق

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر سبتمبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة ضمن جهودها في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,405) مواقع، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (405) مواقع، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (1,036,380) متراً مكعباً.
وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,812) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,049) كم، وكشط وإعادة سفلتة (244) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
04:13 PM

"النقل" تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال سبتمبر

بهدف رفع مستوى الجودة لضمان السلامة وتعزيز كفاءة التشغيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر سبتمبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة ضمن جهودها في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,405) مواقع، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (405) مواقع، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (1,036,380) متراً مكعباً.
وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,812) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,049) كم، وكشط وإعادة سفلتة (244) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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