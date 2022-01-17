النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش الأمريكي يعترف: إصابة 11 جنديًّا بالصواريخ الإيرانية

نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول في ألمانيا

اعترف الجيش الأمريكي يوم الخميس، بإصابة 11 جنديًّا من قواته، شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ؛ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

وقال: إن "هؤلاء الجنود نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان (الكويت)؛ لإجراء مزيد من الفحوص".

وأوضح الكابتن "بيل أوروبان" المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بينما لم يُقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؛ إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات، ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وقال مصدر آخر، لم يكشف عن اسمه: إن بعض الجنود أصيبوا بارتجاج أثناء الهجوم الإيراني. وأضاف: "بعد حوالى أسبوع من الهجوم، ما زال بعض الأفراد العسكريين يعانون من بعض أعراض الارتجاج". وأشار إلى أن هذا أصبح معروفًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد؛ شنت إيران في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير الجاري، هجومًا استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، قبل ساعات قليلة من دفن سليماني.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في البداية، أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده، طبقًا لـ(RT).

الجيش الأمريكي الهجوم الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش الأمريكي يعترف: إصابة 11 جنديًّا بالصواريخ الإيرانية
سبق

اعترف الجيش الأمريكي يوم الخميس، بإصابة 11 جنديًّا من قواته، شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ؛ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

وقال: إن "هؤلاء الجنود نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان (الكويت)؛ لإجراء مزيد من الفحوص".

وأوضح الكابتن "بيل أوروبان" المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بينما لم يُقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؛ إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات، ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وقال مصدر آخر، لم يكشف عن اسمه: إن بعض الجنود أصيبوا بارتجاج أثناء الهجوم الإيراني. وأضاف: "بعد حوالى أسبوع من الهجوم، ما زال بعض الأفراد العسكريين يعانون من بعض أعراض الارتجاج". وأشار إلى أن هذا أصبح معروفًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد؛ شنت إيران في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير الجاري، هجومًا استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، قبل ساعات قليلة من دفن سليماني.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في البداية، أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده، طبقًا لـ(RT).

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
03:01 PM

الجيش الأمريكي يعترف: إصابة 11 جنديًّا بالصواريخ الإيرانية

نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول في ألمانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,702

اعترف الجيش الأمريكي يوم الخميس، بإصابة 11 جنديًّا من قواته، شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ؛ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

وقال: إن "هؤلاء الجنود نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان (الكويت)؛ لإجراء مزيد من الفحوص".

وأوضح الكابتن "بيل أوروبان" المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بينما لم يُقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؛ إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات، ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وقال مصدر آخر، لم يكشف عن اسمه: إن بعض الجنود أصيبوا بارتجاج أثناء الهجوم الإيراني. وأضاف: "بعد حوالى أسبوع من الهجوم، ما زال بعض الأفراد العسكريين يعانون من بعض أعراض الارتجاج". وأشار إلى أن هذا أصبح معروفًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد؛ شنت إيران في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير الجاري، هجومًا استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، قبل ساعات قليلة من دفن سليماني.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في البداية، أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده، طبقًا لـ(RT).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,919
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,431
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,060

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة