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"التجارة" تضبط 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات

‏نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.

وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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"التجارة" تضبط 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات
سبق

‏نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.

وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:46 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:59 AM

"التجارة" تضبط 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,280

‏نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.

وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

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