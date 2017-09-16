"التجارة" تضبط 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات

نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.
وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.
وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.
وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت وزارة "التجارة" خلال جولاتها الرقابية بمحافظة جدة في ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات، تم تخزينها في مستودع.
وأكدت أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.