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بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولندية

التقى رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي والأمين العام للاتحاد الدولي

التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.

كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولندية
سبق

التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.

كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:22 PM

بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولندية

التقى رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي والأمين العام للاتحاد الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,038

التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.

كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.

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