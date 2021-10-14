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اليوم.. بداية إجازة نهاية الأسبوع المطولة للمعلمين والطلاب‎‎

عطلة جديدة وضعتها التعليم بعد إقرار نظام الثلاثة فصول دراسية

بدأت مع نهاية دوام اليوم الخميس إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتي ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.

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اليوم.. بداية إجازة نهاية الأسبوع المطولة للمعلمين والطلاب‎‎
سبق

بدأت مع نهاية دوام اليوم الخميس إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتي ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
01:47 PM

اليوم.. بداية إجازة نهاية الأسبوع المطولة للمعلمين والطلاب‎‎

عطلة جديدة وضعتها التعليم بعد إقرار نظام الثلاثة فصول دراسية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
35,536

بدأت مع نهاية دوام اليوم الخميس إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتي ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.

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