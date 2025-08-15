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شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة

تنفيذ تقوم عليه أمانة المنطقة وجهات حكومية عبر معدات وكوادر بشرية مجهزة

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وقامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.

ونفذت أمانة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى، إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل "وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية.

يُذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحدّ من التصحُّر وخفض معدلات التلوث البيئي.

أمانة منطقة المدينة المنورة وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة
سبق

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وقامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.

ونفذت أمانة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى، إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل "وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية.

يُذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحدّ من التصحُّر وخفض معدلات التلوث البيئي.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:27 AM

شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة

تنفيذ تقوم عليه أمانة المنطقة وجهات حكومية عبر معدات وكوادر بشرية مجهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وقامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.

ونفذت أمانة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى، إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل "وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية.

يُذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحدّ من التصحُّر وخفض معدلات التلوث البيئي.

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