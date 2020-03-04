يُعد معهد التربية الفكرية التابع لإدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - الذي تأسس عام 1412هـ - من صفوة معاهد التربية الفكرية على مستوى المملكة إن لم يكن على مستوى الوطن العربي؛ نتيجة لما يقدمه من خدمات مساندة مميزة لطلابه، وما ابتكره من مبادرات فريدة من نوعها على مستوى العالم في خدمة ذوي الإعاقة. ويهدف المعهد إلى بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال تربية وتعليم وتأهيل طلاب التربية الفكرية ومتعددي العوق، وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة؛ بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع. في حين يحظى طلاب المعهد بخدمات مساندة فريدة كبرامج العلاج الطبيعي؛ والذي يهدف من خلاله إلى توفير الجهد والوقت من خلال تقديم الخدمة للطلاب داخل المعهد، وتقديم خدمات علاجية تشمل: تحسين الدورة الدموية ، وإزالة الآلام وتقوية العضلات ، وتخفيف ضمور العضلات ، والإقلال من تشوهات المفاصل ، ومنع وعلاج التشوهات ، والمحافظة على مجال الحركة ، ومنع حدوث المضاعفات ، وعلاج الحركات غير الإرادية وعدم التوازن ، والمشاركة في التأهيل الطبي والمهني ، كما يساهم في تحسين كفاءة المريض جسديًّا وعقليًّا ونفسيًّا.

معهد التربية الفكرية بمكة يقدم خدمات نوعية للطلاب ذوي الاحتياجات عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-04 يُعد معهد التربية الفكرية التابع لإدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - الذي تأسس عام 1412هـ - من صفوة معاهد التربية الفكرية على مستوى المملكة إن لم يكن على مستوى الوطن العربي؛ نتيجة لما يقدمه من خدمات مساندة مميزة لطلابه، وما ابتكره من مبادرات فريدة من نوعها على مستوى العالم في خدمة ذوي الإعاقة.



ويهدف المعهد إلى بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال تربية وتعليم وتأهيل طلاب التربية الفكرية ومتعددي العوق، وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة؛ بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع.



في حين يحظى طلاب المعهد بخدمات مساندة فريدة كبرامج العلاج الطبيعي؛ والذي يهدف من خلاله إلى توفير الجهد والوقت من خلال تقديم الخدمة للطلاب داخل المعهد، وتقديم خدمات علاجية تشمل: تحسين الدورة الدموية ، وإزالة الآلام وتقوية العضلات ، وتخفيف ضمور العضلات ، والإقلال من تشوهات المفاصل ، ومنع وعلاج التشوهات ، والمحافظة على مجال الحركة ، ومنع حدوث المضاعفات ، وعلاج الحركات غير الإرادية وعدم التوازن ، والمشاركة في التأهيل الطبي والمهني ، كما يساهم في تحسين كفاءة المريض جسديًّا وعقليًّا ونفسيًّا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 04:23 PM

معهد التربية الفكرية بمكة يقدم خدمات نوعية للطلاب ذوي الاحتياجات يهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال التربية والتعليم والتأهيل





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يُعد معهد التربية الفكرية التابع لإدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - الذي تأسس عام 1412هـ - من صفوة معاهد التربية الفكرية على مستوى المملكة إن لم يكن على مستوى الوطن العربي؛ نتيجة لما يقدمه من خدمات مساندة مميزة لطلابه، وما ابتكره من مبادرات فريدة من نوعها على مستوى العالم في خدمة ذوي الإعاقة.



ويهدف المعهد إلى بناء الإنسان وتنمية المكان من خلال تربية وتعليم وتأهيل طلاب التربية الفكرية ومتعددي العوق، وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة؛ بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع.



في حين يحظى طلاب المعهد بخدمات مساندة فريدة كبرامج العلاج الطبيعي؛ والذي يهدف من خلاله إلى توفير الجهد والوقت من خلال تقديم الخدمة للطلاب داخل المعهد، وتقديم خدمات علاجية تشمل: تحسين الدورة الدموية ، وإزالة الآلام وتقوية العضلات ، وتخفيف ضمور العضلات ، والإقلال من تشوهات المفاصل ، ومنع وعلاج التشوهات ، والمحافظة على مجال الحركة ، ومنع حدوث المضاعفات ، وعلاج الحركات غير الإرادية وعدم التوازن ، والمشاركة في التأهيل الطبي والمهني ، كما يساهم في تحسين كفاءة المريض جسديًّا وعقليًّا ونفسيًّا.