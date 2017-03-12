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أكاديمية علوم الرياضة تصدر أول مجلة علمية رياضية بـ5 لغات

تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والقضايا الرياضية الحالية

أصدرت أكاديمية علوم الرياضة مجلة علوم الرياضة الدولية؛ وهي مجلة علمية محكمة من قبل خبراء ومختصين في مجال علوم الرياضة.

وتُـعنى المجلة بالبحوث والدراسات العلمية والقضايا الرياضية الحالية، يتم نشرها لتزويد الباحثين والمهتمين بأحدث المعلومات والتطورات في مجال علوم الرياضة.

وقد أسس المجلة محمد بن حسن الشهري، ماجستير تربية بدنية رئيس قسم التربية البدنية وعضو مجلس إدارة نادي السروات.

وتشمل المجلة مختلف فروع علوم الرياضة: "الميكانيكا الحيوية والفلسفة في الرياضة القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية والمناهج وطرق التربية والتدريس وعلم النفس الرياضي وعلم وظائف الأعضاء والتسويق الرياضي والإدارة الرياضية والطب الرياضي والتدريبي الرياضي، وبالإضافة إلي الإعلام الرياضي".

وتسعى المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين فـي جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي مجانًا بشرط أن يتصف بالأصالة والابتكار، فـي ‏‏مجال علوم الرياضة، مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، ‏والمنهجية ‏العلمية. وتقوم المجلة بنشر المواد العلمية التي لم يسبق نشرها، بالعربية وبالإنجليزية، وتشمل ‏البحوث الأصيلة والتطبيقية والنظرية، والمراجعات العلمية، وتقارير البحوث، والمراسلات العلمية ‏القصيرة، وتقارير ‏المؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وملخصات الرسائل العلمية، والنشاطات الأكاديمية والرياضية الأخرى، كما ترحب المجلة بنشر عروض الكتب المنشورة حديثًا فـي مجال المجلة.

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أكاديمية علوم الرياضة تصدر أول مجلة علمية رياضية بـ5 لغات
سبق

أصدرت أكاديمية علوم الرياضة مجلة علوم الرياضة الدولية؛ وهي مجلة علمية محكمة من قبل خبراء ومختصين في مجال علوم الرياضة.

وتُـعنى المجلة بالبحوث والدراسات العلمية والقضايا الرياضية الحالية، يتم نشرها لتزويد الباحثين والمهتمين بأحدث المعلومات والتطورات في مجال علوم الرياضة.

وقد أسس المجلة محمد بن حسن الشهري، ماجستير تربية بدنية رئيس قسم التربية البدنية وعضو مجلس إدارة نادي السروات.

وتشمل المجلة مختلف فروع علوم الرياضة: "الميكانيكا الحيوية والفلسفة في الرياضة القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية والمناهج وطرق التربية والتدريس وعلم النفس الرياضي وعلم وظائف الأعضاء والتسويق الرياضي والإدارة الرياضية والطب الرياضي والتدريبي الرياضي، وبالإضافة إلي الإعلام الرياضي".

وتسعى المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين فـي جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي مجانًا بشرط أن يتصف بالأصالة والابتكار، فـي ‏‏مجال علوم الرياضة، مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، ‏والمنهجية ‏العلمية. وتقوم المجلة بنشر المواد العلمية التي لم يسبق نشرها، بالعربية وبالإنجليزية، وتشمل ‏البحوث الأصيلة والتطبيقية والنظرية، والمراجعات العلمية، وتقارير البحوث، والمراسلات العلمية ‏القصيرة، وتقارير ‏المؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وملخصات الرسائل العلمية، والنشاطات الأكاديمية والرياضية الأخرى، كما ترحب المجلة بنشر عروض الكتب المنشورة حديثًا فـي مجال المجلة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:10 PM

أكاديمية علوم الرياضة تصدر أول مجلة علمية رياضية بـ5 لغات

تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والقضايا الرياضية الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدرت أكاديمية علوم الرياضة مجلة علوم الرياضة الدولية؛ وهي مجلة علمية محكمة من قبل خبراء ومختصين في مجال علوم الرياضة.

وتُـعنى المجلة بالبحوث والدراسات العلمية والقضايا الرياضية الحالية، يتم نشرها لتزويد الباحثين والمهتمين بأحدث المعلومات والتطورات في مجال علوم الرياضة.

وقد أسس المجلة محمد بن حسن الشهري، ماجستير تربية بدنية رئيس قسم التربية البدنية وعضو مجلس إدارة نادي السروات.

وتشمل المجلة مختلف فروع علوم الرياضة: "الميكانيكا الحيوية والفلسفة في الرياضة القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية والمناهج وطرق التربية والتدريس وعلم النفس الرياضي وعلم وظائف الأعضاء والتسويق الرياضي والإدارة الرياضية والطب الرياضي والتدريبي الرياضي، وبالإضافة إلي الإعلام الرياضي".

وتسعى المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين فـي جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي مجانًا بشرط أن يتصف بالأصالة والابتكار، فـي ‏‏مجال علوم الرياضة، مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، ‏والمنهجية ‏العلمية. وتقوم المجلة بنشر المواد العلمية التي لم يسبق نشرها، بالعربية وبالإنجليزية، وتشمل ‏البحوث الأصيلة والتطبيقية والنظرية، والمراجعات العلمية، وتقارير البحوث، والمراسلات العلمية ‏القصيرة، وتقارير ‏المؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وملخصات الرسائل العلمية، والنشاطات الأكاديمية والرياضية الأخرى، كما ترحب المجلة بنشر عروض الكتب المنشورة حديثًا فـي مجال المجلة.

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