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"الصندوق المجتمعي" يدعم  المتضررين من جائحة كورونا بأكثر من 330 مليون ريال

قال: عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز 9 ملايين

أوضح "صندوق الدعم المجتمعي" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي المساعدات التي قدمها الصندوق للأسر والأفراد المتضررين تجاوزت 330 مليون ريال للتصدي لآثار الجائحة في مجالات الإغاثة والصحة والتثقيف.


جاء ذلك في تقرير للصندوق تناول الجهود التي بذلها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا الصحية، مبينًا أن المساعدات قامت على تبرعات ومساهمات مختلف القطاعات التي تدفقت إليه بعد إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.


وحسب التقرير فإن عدد الوَجَبَات الموزعة عبر مبادرات الصندوق بلغت ما يقارب سبعة ملايين وجبة جاهزة، فيما بلغ عدد السلال التي احتوت موادَّ غذائيةً جافةً أكثر من مليوني سلة.


وأضاف التقرير أن أكثر من 633 جمعية وطنية تلقّت دعم الصندوق أثناء ذروة الجائحة، منها 445 جمعية عاملة في المجال الإغاثي و130 جمعية في المجال الصحي و30 جمعية في مجال التوعية والتثقيف.


وأظهرت إحصائيات التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز تسعة ملايين مستفيد حصلوا على سلال غذائية ووجبات جاهزة وصلت إليهم عبر 121 ألف متطوع.


وكان الصندوق المجتمعي قد نشأ بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركائها ممثلين في الوزارة الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، بهدف حشد الدعم المجتمعي وتحويله إلى مساعدات تذهب للمستفيدين عبر جمعيات معتمدة لدى الوزارة.

صندوق الدعم المجتمعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق المجتمعي" يدعم  المتضررين من جائحة كورونا بأكثر من 330 مليون ريال
سبق

أوضح "صندوق الدعم المجتمعي" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي المساعدات التي قدمها الصندوق للأسر والأفراد المتضررين تجاوزت 330 مليون ريال للتصدي لآثار الجائحة في مجالات الإغاثة والصحة والتثقيف.


جاء ذلك في تقرير للصندوق تناول الجهود التي بذلها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا الصحية، مبينًا أن المساعدات قامت على تبرعات ومساهمات مختلف القطاعات التي تدفقت إليه بعد إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.


وحسب التقرير فإن عدد الوَجَبَات الموزعة عبر مبادرات الصندوق بلغت ما يقارب سبعة ملايين وجبة جاهزة، فيما بلغ عدد السلال التي احتوت موادَّ غذائيةً جافةً أكثر من مليوني سلة.


وأضاف التقرير أن أكثر من 633 جمعية وطنية تلقّت دعم الصندوق أثناء ذروة الجائحة، منها 445 جمعية عاملة في المجال الإغاثي و130 جمعية في المجال الصحي و30 جمعية في مجال التوعية والتثقيف.


وأظهرت إحصائيات التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز تسعة ملايين مستفيد حصلوا على سلال غذائية ووجبات جاهزة وصلت إليهم عبر 121 ألف متطوع.


وكان الصندوق المجتمعي قد نشأ بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركائها ممثلين في الوزارة الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، بهدف حشد الدعم المجتمعي وتحويله إلى مساعدات تذهب للمستفيدين عبر جمعيات معتمدة لدى الوزارة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:53 PM

"الصندوق المجتمعي" يدعم  المتضررين من جائحة كورونا بأكثر من 330 مليون ريال

قال: عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز 9 ملايين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح "صندوق الدعم المجتمعي" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي المساعدات التي قدمها الصندوق للأسر والأفراد المتضررين تجاوزت 330 مليون ريال للتصدي لآثار الجائحة في مجالات الإغاثة والصحة والتثقيف.


جاء ذلك في تقرير للصندوق تناول الجهود التي بذلها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا الصحية، مبينًا أن المساعدات قامت على تبرعات ومساهمات مختلف القطاعات التي تدفقت إليه بعد إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.


وحسب التقرير فإن عدد الوَجَبَات الموزعة عبر مبادرات الصندوق بلغت ما يقارب سبعة ملايين وجبة جاهزة، فيما بلغ عدد السلال التي احتوت موادَّ غذائيةً جافةً أكثر من مليوني سلة.


وأضاف التقرير أن أكثر من 633 جمعية وطنية تلقّت دعم الصندوق أثناء ذروة الجائحة، منها 445 جمعية عاملة في المجال الإغاثي و130 جمعية في المجال الصحي و30 جمعية في مجال التوعية والتثقيف.


وأظهرت إحصائيات التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز تسعة ملايين مستفيد حصلوا على سلال غذائية ووجبات جاهزة وصلت إليهم عبر 121 ألف متطوع.


وكان الصندوق المجتمعي قد نشأ بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركائها ممثلين في الوزارة الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، بهدف حشد الدعم المجتمعي وتحويله إلى مساعدات تذهب للمستفيدين عبر جمعيات معتمدة لدى الوزارة.

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