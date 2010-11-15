"بيئة رنية" تكرم عميد الكلية الجامعية و"صباح عسيري"

لمساهمتهما في نجاح مبادرة بيئتنا الخضراء بالمحافظة

كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي، عميد الكلية الجامعية بمحافظة رنية الدكتور محمد ناصر السبيعي، وكذلك الأستاذة بالكلية الجامعية برنية صباح عسيري ، على مساهمتهم في نجاح مبادرة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة برنية بالتعاون مع فريق نفح التابع للكلية الجامعية برنية ،التابعة لجامعة الطائف لمبادرة (بيئتنا الخضراء ).

ويأتي ذلك انطلاقًا من الشراكة المجتمعية لتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء للحفاظ وتحقيق الهدف من مبادرة حملة (فلنجعلها خضراء) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تسعى لتحقيق رسالة اجتماعية وتنمية مستدامة.

وصرح المهندس محمد السبيعي بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء، وأمام المنازل والمدارس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة المتطوعين وتوعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار المورينقا، والغاف والسدر والأراك، ضمن خطة تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات، وأمام البيوت، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة.

وشدد "السبيعي" على أهمية مبادرة التشجير؛ لما لها من تأثير في خفض درجات الحرارة وتنقية الهواء من التلوث ، وهذه المبادرة تتلاقى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز وتنمية الغطاء النباتي.