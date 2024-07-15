النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عندما شعر أمير تبوك بألم في أسنانه.. التقى طبيبين سعوديين فماذا حدث؟ هنا التفاصيل

روى القصة خلال رعايته لجائزة التفوق العلمي والتميز في عامها الـ31

اختتم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمته في حفل جائزة أمير المنطقة للتفوق العلمي والتميّز بعامها الـ31 الذي رعاه اليوم بقصة شخصية حصلت له قبل عدة أسابيع، ذكر فيها أنه شعر بآلام في أسنانه، وطلب إحضار طبيب أسنان له، فقال: حضر اثنان من الأطباء السعوديين يعملان في مستشفى الملك سلمان العسكري، وبعد الكشف وعمل اللازم أخذنا نتجاذب الحديث، وسألتهما عن مسيرة دراستهما.

وأضاف: "ذكر لي أحدهما أنه قد حصل على جائزة الأمير فهد للتفوق العلمي في الصف الثالث المتوسط، وبادر زميله بقوله أيضاً: أنا حصلت عليها في الصف السادس الابتدائي".

وعلّق أمير تبوك على هذا الموقف بقوله: "في هذه اللحظة شعرت بسعادة غامرة لا يتصورها أحد لما وصل إليه الشابان من تقدم علمي وعملي، كما شعرت بالفخر والاعتزاز لوجود مثل هذه النماذج من الشباب السعوديين المتميزين".

ثم وجّه حديثه لأبنائه وبناته الحاصلين على الجائزة في عامها بكلمة أبوية قال فيها: "لا تتردوا بالتواصل مع المسؤولين عن الجائزة عند وجود عقبات تواجهكم في مستقبلكم العلمي والدراسي وحتى الوظيفي بإذن الله".

وكان أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة للتفوق العلمي والتميُّز قد كرّم اليوم بمقر الإمارة، الفائزين والفائزات بالجائزة في عامها الـ31، والتي شملت التميز في الخدمة المجتمعية وفي الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التحصيل العلمي، بحضور المسؤولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وعدد من أبناء وبنات المنطقة ممن حصلوا على هذه الجائزة في السنوات السابقة، والذين تبوؤوا مناصب رفيعة بالمجتمع وفي شتى المجالات.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة المتميزين والمتفوقين ألقتها نيابة عنهم الطالبة شروق عبدالله يوسف نوهت خلالها بأن لهذه الجائزة ومنذ انطلاقتها دوراً فعالاً في تغذية روح الإصرار على التمييز في ميدان العمل؛ لتحقق أهدافها السامية، مضيفةً أن الجميع من طلاب المجد والسُعاة نحو القمم في تبوك اعتادوا أن يكونوا محط رعاية وحفاوة سمو أمير منطقة تبوك.

عقب ذلك ألقى أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أكد فيها أن هذا اليوم هو يومٌ جديد آخر تشهد فيه الجائزة فضاءات جديدة؛ سعياً لخلق روح التنافس والتحفيز، بين الطلاب والطالبات من جهة وبين المؤسسات الحكومية والأهلية من جهة أخرى، منوهاً بالمجالات التي تمت إضافتها إلى مسارات الجائزة، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة تشعر بالفخر والاعتزاز على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجائزة.

وفي الختام، كرّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات في مجال التوفق العلمي والبالغ عددهم 36 فائزاً وفائزة، وكذلك تم تكريم الفائزين في مجال التميز حيث تم تكريم أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في مجال التميز في الخدمة المجتمعية؛ نظير إسهاماته المميزة والمشاركة في مجال العمل الخيري بالمنطقة، وتكريم سامر بن سالم البلوي في مجال الابداع والابتكار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عندما شعر أمير تبوك بألم في أسنانه.. التقى طبيبين سعوديين فماذا حدث؟ هنا التفاصيل
سبق

اختتم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمته في حفل جائزة أمير المنطقة للتفوق العلمي والتميّز بعامها الـ31 الذي رعاه اليوم بقصة شخصية حصلت له قبل عدة أسابيع، ذكر فيها أنه شعر بآلام في أسنانه، وطلب إحضار طبيب أسنان له، فقال: حضر اثنان من الأطباء السعوديين يعملان في مستشفى الملك سلمان العسكري، وبعد الكشف وعمل اللازم أخذنا نتجاذب الحديث، وسألتهما عن مسيرة دراستهما.

وأضاف: "ذكر لي أحدهما أنه قد حصل على جائزة الأمير فهد للتفوق العلمي في الصف الثالث المتوسط، وبادر زميله بقوله أيضاً: أنا حصلت عليها في الصف السادس الابتدائي".

وعلّق أمير تبوك على هذا الموقف بقوله: "في هذه اللحظة شعرت بسعادة غامرة لا يتصورها أحد لما وصل إليه الشابان من تقدم علمي وعملي، كما شعرت بالفخر والاعتزاز لوجود مثل هذه النماذج من الشباب السعوديين المتميزين".

ثم وجّه حديثه لأبنائه وبناته الحاصلين على الجائزة في عامها بكلمة أبوية قال فيها: "لا تتردوا بالتواصل مع المسؤولين عن الجائزة عند وجود عقبات تواجهكم في مستقبلكم العلمي والدراسي وحتى الوظيفي بإذن الله".

وكان أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة للتفوق العلمي والتميُّز قد كرّم اليوم بمقر الإمارة، الفائزين والفائزات بالجائزة في عامها الـ31، والتي شملت التميز في الخدمة المجتمعية وفي الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التحصيل العلمي، بحضور المسؤولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وعدد من أبناء وبنات المنطقة ممن حصلوا على هذه الجائزة في السنوات السابقة، والذين تبوؤوا مناصب رفيعة بالمجتمع وفي شتى المجالات.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة المتميزين والمتفوقين ألقتها نيابة عنهم الطالبة شروق عبدالله يوسف نوهت خلالها بأن لهذه الجائزة ومنذ انطلاقتها دوراً فعالاً في تغذية روح الإصرار على التمييز في ميدان العمل؛ لتحقق أهدافها السامية، مضيفةً أن الجميع من طلاب المجد والسُعاة نحو القمم في تبوك اعتادوا أن يكونوا محط رعاية وحفاوة سمو أمير منطقة تبوك.

عقب ذلك ألقى أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أكد فيها أن هذا اليوم هو يومٌ جديد آخر تشهد فيه الجائزة فضاءات جديدة؛ سعياً لخلق روح التنافس والتحفيز، بين الطلاب والطالبات من جهة وبين المؤسسات الحكومية والأهلية من جهة أخرى، منوهاً بالمجالات التي تمت إضافتها إلى مسارات الجائزة، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة تشعر بالفخر والاعتزاز على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجائزة.

وفي الختام، كرّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات في مجال التوفق العلمي والبالغ عددهم 36 فائزاً وفائزة، وكذلك تم تكريم الفائزين في مجال التميز حيث تم تكريم أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في مجال التميز في الخدمة المجتمعية؛ نظير إسهاماته المميزة والمشاركة في مجال العمل الخيري بالمنطقة، وتكريم سامر بن سالم البلوي في مجال الابداع والابتكار.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
06:28 PM

عندما شعر أمير تبوك بألم في أسنانه.. التقى طبيبين سعوديين فماذا حدث؟ هنا التفاصيل

روى القصة خلال رعايته لجائزة التفوق العلمي والتميز في عامها الـ31

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
7,474

اختتم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمته في حفل جائزة أمير المنطقة للتفوق العلمي والتميّز بعامها الـ31 الذي رعاه اليوم بقصة شخصية حصلت له قبل عدة أسابيع، ذكر فيها أنه شعر بآلام في أسنانه، وطلب إحضار طبيب أسنان له، فقال: حضر اثنان من الأطباء السعوديين يعملان في مستشفى الملك سلمان العسكري، وبعد الكشف وعمل اللازم أخذنا نتجاذب الحديث، وسألتهما عن مسيرة دراستهما.

وأضاف: "ذكر لي أحدهما أنه قد حصل على جائزة الأمير فهد للتفوق العلمي في الصف الثالث المتوسط، وبادر زميله بقوله أيضاً: أنا حصلت عليها في الصف السادس الابتدائي".

وعلّق أمير تبوك على هذا الموقف بقوله: "في هذه اللحظة شعرت بسعادة غامرة لا يتصورها أحد لما وصل إليه الشابان من تقدم علمي وعملي، كما شعرت بالفخر والاعتزاز لوجود مثل هذه النماذج من الشباب السعوديين المتميزين".

ثم وجّه حديثه لأبنائه وبناته الحاصلين على الجائزة في عامها بكلمة أبوية قال فيها: "لا تتردوا بالتواصل مع المسؤولين عن الجائزة عند وجود عقبات تواجهكم في مستقبلكم العلمي والدراسي وحتى الوظيفي بإذن الله".

وكان أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة للتفوق العلمي والتميُّز قد كرّم اليوم بمقر الإمارة، الفائزين والفائزات بالجائزة في عامها الـ31، والتي شملت التميز في الخدمة المجتمعية وفي الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التحصيل العلمي، بحضور المسؤولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وعدد من أبناء وبنات المنطقة ممن حصلوا على هذه الجائزة في السنوات السابقة، والذين تبوؤوا مناصب رفيعة بالمجتمع وفي شتى المجالات.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة المتميزين والمتفوقين ألقتها نيابة عنهم الطالبة شروق عبدالله يوسف نوهت خلالها بأن لهذه الجائزة ومنذ انطلاقتها دوراً فعالاً في تغذية روح الإصرار على التمييز في ميدان العمل؛ لتحقق أهدافها السامية، مضيفةً أن الجميع من طلاب المجد والسُعاة نحو القمم في تبوك اعتادوا أن يكونوا محط رعاية وحفاوة سمو أمير منطقة تبوك.

عقب ذلك ألقى أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أكد فيها أن هذا اليوم هو يومٌ جديد آخر تشهد فيه الجائزة فضاءات جديدة؛ سعياً لخلق روح التنافس والتحفيز، بين الطلاب والطالبات من جهة وبين المؤسسات الحكومية والأهلية من جهة أخرى، منوهاً بالمجالات التي تمت إضافتها إلى مسارات الجائزة، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة تشعر بالفخر والاعتزاز على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجائزة.

وفي الختام، كرّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات في مجال التوفق العلمي والبالغ عددهم 36 فائزاً وفائزة، وكذلك تم تكريم الفائزين في مجال التميز حيث تم تكريم أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في مجال التميز في الخدمة المجتمعية؛ نظير إسهاماته المميزة والمشاركة في مجال العمل الخيري بالمنطقة، وتكريم سامر بن سالم البلوي في مجال الابداع والابتكار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,062

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة