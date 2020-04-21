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لمواجهة كورونا.. ترامب: سأوقع أمراً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً

أمريكا سجّلت مساء الإثنين وفاة 1433 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، فيما سجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر ترامب؛ على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الإثنين "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً".

ووفق "سكاي نيوز" يعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض مقارنة بالحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتّحدة قد بلغت مساء الأحد 1997 وفاة خلال 24 ساعة، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تحدّث بياناتها على مدار الساعة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وتجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص تماثل 72 ألفاً منهم للشفاء.

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

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لمواجهة كورونا.. ترامب: سأوقع أمراً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً
سبق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، فيما سجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر ترامب؛ على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الإثنين "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً".

ووفق "سكاي نيوز" يعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض مقارنة بالحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتّحدة قد بلغت مساء الأحد 1997 وفاة خلال 24 ساعة، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تحدّث بياناتها على مدار الساعة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وتجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص تماثل 72 ألفاً منهم للشفاء.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:10 AM

لمواجهة كورونا.. ترامب: سأوقع أمراً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً

أمريكا سجّلت مساء الإثنين وفاة 1433 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، فيما سجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر ترامب؛ على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الإثنين "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً".

ووفق "سكاي نيوز" يعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض مقارنة بالحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتّحدة قد بلغت مساء الأحد 1997 وفاة خلال 24 ساعة، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تحدّث بياناتها على مدار الساعة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وتجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص تماثل 72 ألفاً منهم للشفاء.

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