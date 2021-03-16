تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة في إسرائيل

يسعى لتكوين ائتلاف عريض

حصل القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة، اليوم (الاثنين).

ووعد "جانتس" زعيم حزب أزرق أبيض خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين ببذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة خلال بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

وحصل "جانتس" على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة "بنتنياهو" قد يكون ما يزال صعبًا.