النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة في إسرائيل

يسعى لتكوين ائتلاف عريض

حصل القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة، اليوم (الاثنين).

ووعد "جانتس" زعيم حزب أزرق أبيض خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين ببذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة خلال بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

وحصل "جانتس" على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة "بنتنياهو" قد يكون ما يزال صعبًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة في إسرائيل
سبق

حصل القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة، اليوم (الاثنين).

ووعد "جانتس" زعيم حزب أزرق أبيض خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين ببذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة خلال بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

وحصل "جانتس" على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة "بنتنياهو" قد يكون ما يزال صعبًا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:25 PM

تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة في إسرائيل

يسعى لتكوين ائتلاف عريض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

حصل القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة، اليوم (الاثنين).

ووعد "جانتس" زعيم حزب أزرق أبيض خلال مراسم وهو يقف بجوار الرئيس ريئوفين ريفلين ببذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة خلال بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

وحصل "جانتس" على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 لكن سبيل الإطاحة "بنتنياهو" قد يكون ما يزال صعبًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,709

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة