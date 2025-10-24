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تعرّف على "الغامدي" رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

من مركز المعلومات الوطني إلى "التواصل والاستشراف المعرفي"

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر أمس أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

- مدير لمركز المعلومات الوطني.

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على "الغامدي" رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر أمس أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

- مدير لمركز المعلومات الوطني.

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:21 AM

تعرّف على "الغامدي" رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

من مركز المعلومات الوطني إلى "التواصل والاستشراف المعرفي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
4,653

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر أمس أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

- مدير لمركز المعلومات الوطني.

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة، بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

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