بعد الاطلاع على وضعها.. أمير المنطقة يقدم مساعدة مالية لأسرة يتيمة تبوك

تم مخاطبة خمسة مراكز طبية في المملكة لاستقبال الحالة

قدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساعدة مالية لأسرة يتيمة تبوك التي ناشدت عبر مقطع فيديو نقل والدتها لمستشفى متخصص، وذلك بعد أن اطلع على التقرير الطبي وتقرير الوضع الأسري لوالدة يتيمة تبوك.

وأكد أمير المنطقة على الشؤون الصحية بالمتابعة مع المراكز الطبية المتخصصة لإحالة المريضة إليها، كما وجه سموه إدارة التنمية الاجتماعية بمتابعة وضع الأسرة وتحسين وضعهم المعيشي.

يذكر أنه تم مخاطبة خمسة مراكز طبية في المملكة لاستقبال الحالة، وتعاني والدة اليتيمة من داء التصلب اللويحي من النوع المنتكس الثانوي، وهو من أصعب الأنواع في الاستجابة للعلاج.