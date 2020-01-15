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"الشورى" يطالب مؤسسة التحلية بالتوسع في تنقية مياه السدود

طالَبَها بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها بالتوطين

طالَبَ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

كما طالَبَ المؤسسةَ بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

ووافَقَ على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، ووافق على مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة وجمهورية الهند، كما ناقش التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا- للعام المالي 1439/ 1440هـ، وكذلك التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب مؤسسة التحلية بالتوسع في تنقية مياه السدود
سبق

طالَبَ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

كما طالَبَ المؤسسةَ بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

ووافَقَ على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، ووافق على مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة وجمهورية الهند، كما ناقش التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا- للعام المالي 1439/ 1440هـ، وكذلك التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:18 PM

"الشورى" يطالب مؤسسة التحلية بالتوسع في تنقية مياه السدود

طالَبَها بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها بالتوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

كما طالَبَ المؤسسةَ بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

ووافَقَ على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري، ووافق على مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة وجمهورية الهند، كما ناقش التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا- للعام المالي 1439/ 1440هـ، وكذلك التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

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