على طريقة القط الروسي.. تمساحان مصريان يتوقعان بطل أمم أفريقيا

المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة

على طريقة أخطبوط كأس العالم وقط روسيا 2018 توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن اليوم السابع فقد تم وضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة المصرية فقد اختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ 32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.

يذكر أن المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

https://twitter.com/i/status/1151809119176790016