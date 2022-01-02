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مراكز الطائف الصحية تقدم 19 ألف خدمة "عن بعد"

تخصص طب الأسرة كان في المقدمة

نجحت مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم 19 ألف خدمة للمستفيدين "عن بعد"، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن استخدام التقنية في تقديم الخدمات العلاجية يأتي في إطار التكامل بين الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو "عن بعد".

وأضاف "الحميدان" أن تخصص طب الأسرة كان في المقدمة بـ17 ألف مستفيد، فيما توزعت البقية على الأمراض المزمنة، ومتابعة الحوامل.

ولفت إلى أن بعض المراكز الصحية جُهزت بتقنيات حديثة أسهمت في نجاح التطبيق، بعد أن تم تدريب العاملين والمستفيدين على كيفية استخدام طريقة العلاج "عن بعد".

يذكر أن استخدام تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية "عن بعد" في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

كما ساهم في الموثوقية لدى المراجعين، والاستفادة من هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مراكز الطائف الصحية تقدم 19 ألف خدمة "عن بعد"
سبق

نجحت مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم 19 ألف خدمة للمستفيدين "عن بعد"، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن استخدام التقنية في تقديم الخدمات العلاجية يأتي في إطار التكامل بين الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو "عن بعد".

وأضاف "الحميدان" أن تخصص طب الأسرة كان في المقدمة بـ17 ألف مستفيد، فيما توزعت البقية على الأمراض المزمنة، ومتابعة الحوامل.

ولفت إلى أن بعض المراكز الصحية جُهزت بتقنيات حديثة أسهمت في نجاح التطبيق، بعد أن تم تدريب العاملين والمستفيدين على كيفية استخدام طريقة العلاج "عن بعد".

يذكر أن استخدام تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية "عن بعد" في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

كما ساهم في الموثوقية لدى المراجعين، والاستفادة من هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:32 PM

مراكز الطائف الصحية تقدم 19 ألف خدمة "عن بعد"

تخصص طب الأسرة كان في المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجحت مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم 19 ألف خدمة للمستفيدين "عن بعد"، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن استخدام التقنية في تقديم الخدمات العلاجية يأتي في إطار التكامل بين الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو "عن بعد".

وأضاف "الحميدان" أن تخصص طب الأسرة كان في المقدمة بـ17 ألف مستفيد، فيما توزعت البقية على الأمراض المزمنة، ومتابعة الحوامل.

ولفت إلى أن بعض المراكز الصحية جُهزت بتقنيات حديثة أسهمت في نجاح التطبيق، بعد أن تم تدريب العاملين والمستفيدين على كيفية استخدام طريقة العلاج "عن بعد".

يذكر أن استخدام تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية "عن بعد" في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

كما ساهم في الموثوقية لدى المراجعين، والاستفادة من هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

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