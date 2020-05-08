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كاتب بريطاني لـ"سبق": جمهور نيوكاسل يحلم بالصفقة.. وهكذا فند الأكاذيب عن ولي العهد والمملكة

أتطلع لزيارة السعودية مع الأساطير القدامى للنادي

على الرغم من توالي الأخبار الكاذبة والافتراءات القطرية، والضجيج الإعلامي الزائف على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه أصبح الجمهور السعودي على معرفة بحقيقة آخر أخبار استحواذ تحالف صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل، ومدى رضا وترحيب جمهور النادي الإنجليزي العريق بذلك الاستحواذ؛ وذلك بفضل ستيف وريث الممثل والكاتب البريطاني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أساطير نيوكاسل".

علاقة ودية ومصداقية

وبفضل مصداقيته؛ سريعاً ما نمت علاقة المغردين السعوديين بالكاتب البريطاني المتيم بفريق نيوكاسل، والذي عمل سابقاً داخل دهاليز النادي كحلقة وصل مع الجمهور، فأصبح من الشائع أن تجد مغرداً سعودياً يعيد تغريد تغريداته، كما أصبح مألوفاً أن تتصفح حساب "وريث" على "تويتر"، لتجده ممتلئاً بتغريدات مترجمة إلى العربية لإبقاء السعوديين على علم بآخر أخبار الاستحواذ، فضلاً عن معلومات عن النادي العريق، وأساطيره القدامى.

يقول "وريث" في هذا الصدد لـ"سبق": "يشرفني حقاً أن شعب المملكة العربية السعودية الطيب أخذ من وقته للتواصل معي. أنا رجل متواضع يحاول ببساطة إبقاء الناس الجيدين في السعودية على اطلاع".

مضيفاً: "فذلك يساعد على مواجهة الأكاذيب المضللة التي تتم كتابتها حول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الطيب".

مستجدات الاستحواذ

ولكن ماذا عن آخر المستجدات بشأن الاستحواذ؟، يقول "وريث" بحسب مصادره، إن إدارة الدوري الإنجليزي لازالت مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ، ولكنه في الوقت نفسه يتوقع أن: "نسمع شيئاً جديداً في غضون الـ10 أيام القادمة".. و"أتوقع أن تكون الأخبار إيجابية، وأن صندوق الاستثمارات وشركاءه يمكنهم الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد والبدء في إيقاظ عملاق نائم في كرة القدم".

الجمهور يريد الصفقة

ويعرب "وريث" عن سعادته بقرب اتمام صفقة الاستحواذ بعد ما عاناه النادي الإنجليزي مع مالكه الحالي، إذ يقول: "لقد كانت لدينا 13 سنة من الدكتاتورية تحت حكم المالك الحالي، الذي استخدم نادينا للترويج لعلامته الرياضية على الصعيد العالمي، وبدون رعاية فريقنا ومعجبينا".

ويتابع: "نتمنى أن يستثمر ولي العهد باسمه اللامع وشركاؤه في منشآتنا التدريبية، والملعب، والفريق، ومجتمعنا؛ فالتواصل مع المشجعين مهم للغاية لأنهم شريان الحياة للنادي".

وبرغم الأكاذيب التي تنسجها بعض وسائل الإعلام القطرية وأذنابها في الفضاء الإعلامي إلا أن ذلك لا ينطلي على جمهور نيوكاسل الذي يريد إتمام الصفقة بشدة، بحسب تعبير "وريث"، ويقول عن ذلك: "نحن ودودون وأذكياء للغاية، ونعرف ما يكتب بغرض تشويه الاسم اللامع لولي العهد والمملكة، وغالبية مشجعي النادي يريدون إتمام الصفقة".

ولم يسبق للكاتب والفنان البريطاني أن زار السعودية؛ لذا فهو يأمل أن يزورها قريباً برفقة أساطير نيوكاسل، ويعلق على ذلك بقوله: "سيكون من الجيد إحضار بعض لاعبي نيوكاسل السابقين للقيام بحدث كبير، ربما لمساعدة ضحايا فيروس كورونا المستجد".

نيوكاسل الإنجليزي صندوق الاستثمار السعودي شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نيوكاسل يونايتد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاتب بريطاني لـ"سبق": جمهور نيوكاسل يحلم بالصفقة.. وهكذا فند الأكاذيب عن ولي العهد والمملكة
سبق

على الرغم من توالي الأخبار الكاذبة والافتراءات القطرية، والضجيج الإعلامي الزائف على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه أصبح الجمهور السعودي على معرفة بحقيقة آخر أخبار استحواذ تحالف صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل، ومدى رضا وترحيب جمهور النادي الإنجليزي العريق بذلك الاستحواذ؛ وذلك بفضل ستيف وريث الممثل والكاتب البريطاني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أساطير نيوكاسل".

علاقة ودية ومصداقية

وبفضل مصداقيته؛ سريعاً ما نمت علاقة المغردين السعوديين بالكاتب البريطاني المتيم بفريق نيوكاسل، والذي عمل سابقاً داخل دهاليز النادي كحلقة وصل مع الجمهور، فأصبح من الشائع أن تجد مغرداً سعودياً يعيد تغريد تغريداته، كما أصبح مألوفاً أن تتصفح حساب "وريث" على "تويتر"، لتجده ممتلئاً بتغريدات مترجمة إلى العربية لإبقاء السعوديين على علم بآخر أخبار الاستحواذ، فضلاً عن معلومات عن النادي العريق، وأساطيره القدامى.

يقول "وريث" في هذا الصدد لـ"سبق": "يشرفني حقاً أن شعب المملكة العربية السعودية الطيب أخذ من وقته للتواصل معي. أنا رجل متواضع يحاول ببساطة إبقاء الناس الجيدين في السعودية على اطلاع".

مضيفاً: "فذلك يساعد على مواجهة الأكاذيب المضللة التي تتم كتابتها حول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الطيب".

مستجدات الاستحواذ

ولكن ماذا عن آخر المستجدات بشأن الاستحواذ؟، يقول "وريث" بحسب مصادره، إن إدارة الدوري الإنجليزي لازالت مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ، ولكنه في الوقت نفسه يتوقع أن: "نسمع شيئاً جديداً في غضون الـ10 أيام القادمة".. و"أتوقع أن تكون الأخبار إيجابية، وأن صندوق الاستثمارات وشركاءه يمكنهم الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد والبدء في إيقاظ عملاق نائم في كرة القدم".

الجمهور يريد الصفقة

ويعرب "وريث" عن سعادته بقرب اتمام صفقة الاستحواذ بعد ما عاناه النادي الإنجليزي مع مالكه الحالي، إذ يقول: "لقد كانت لدينا 13 سنة من الدكتاتورية تحت حكم المالك الحالي، الذي استخدم نادينا للترويج لعلامته الرياضية على الصعيد العالمي، وبدون رعاية فريقنا ومعجبينا".

ويتابع: "نتمنى أن يستثمر ولي العهد باسمه اللامع وشركاؤه في منشآتنا التدريبية، والملعب، والفريق، ومجتمعنا؛ فالتواصل مع المشجعين مهم للغاية لأنهم شريان الحياة للنادي".

وبرغم الأكاذيب التي تنسجها بعض وسائل الإعلام القطرية وأذنابها في الفضاء الإعلامي إلا أن ذلك لا ينطلي على جمهور نيوكاسل الذي يريد إتمام الصفقة بشدة، بحسب تعبير "وريث"، ويقول عن ذلك: "نحن ودودون وأذكياء للغاية، ونعرف ما يكتب بغرض تشويه الاسم اللامع لولي العهد والمملكة، وغالبية مشجعي النادي يريدون إتمام الصفقة".

ولم يسبق للكاتب والفنان البريطاني أن زار السعودية؛ لذا فهو يأمل أن يزورها قريباً برفقة أساطير نيوكاسل، ويعلق على ذلك بقوله: "سيكون من الجيد إحضار بعض لاعبي نيوكاسل السابقين للقيام بحدث كبير، ربما لمساعدة ضحايا فيروس كورونا المستجد".

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:27 AM

كاتب بريطاني لـ"سبق": جمهور نيوكاسل يحلم بالصفقة.. وهكذا فند الأكاذيب عن ولي العهد والمملكة

أتطلع لزيارة السعودية مع الأساطير القدامى للنادي

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ياسر نجدي - الرياض
0
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على الرغم من توالي الأخبار الكاذبة والافتراءات القطرية، والضجيج الإعلامي الزائف على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه أصبح الجمهور السعودي على معرفة بحقيقة آخر أخبار استحواذ تحالف صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل، ومدى رضا وترحيب جمهور النادي الإنجليزي العريق بذلك الاستحواذ؛ وذلك بفضل ستيف وريث الممثل والكاتب البريطاني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أساطير نيوكاسل".

علاقة ودية ومصداقية

وبفضل مصداقيته؛ سريعاً ما نمت علاقة المغردين السعوديين بالكاتب البريطاني المتيم بفريق نيوكاسل، والذي عمل سابقاً داخل دهاليز النادي كحلقة وصل مع الجمهور، فأصبح من الشائع أن تجد مغرداً سعودياً يعيد تغريد تغريداته، كما أصبح مألوفاً أن تتصفح حساب "وريث" على "تويتر"، لتجده ممتلئاً بتغريدات مترجمة إلى العربية لإبقاء السعوديين على علم بآخر أخبار الاستحواذ، فضلاً عن معلومات عن النادي العريق، وأساطيره القدامى.

يقول "وريث" في هذا الصدد لـ"سبق": "يشرفني حقاً أن شعب المملكة العربية السعودية الطيب أخذ من وقته للتواصل معي. أنا رجل متواضع يحاول ببساطة إبقاء الناس الجيدين في السعودية على اطلاع".

مضيفاً: "فذلك يساعد على مواجهة الأكاذيب المضللة التي تتم كتابتها حول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الطيب".

مستجدات الاستحواذ

ولكن ماذا عن آخر المستجدات بشأن الاستحواذ؟، يقول "وريث" بحسب مصادره، إن إدارة الدوري الإنجليزي لازالت مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ، ولكنه في الوقت نفسه يتوقع أن: "نسمع شيئاً جديداً في غضون الـ10 أيام القادمة".. و"أتوقع أن تكون الأخبار إيجابية، وأن صندوق الاستثمارات وشركاءه يمكنهم الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد والبدء في إيقاظ عملاق نائم في كرة القدم".

الجمهور يريد الصفقة

ويعرب "وريث" عن سعادته بقرب اتمام صفقة الاستحواذ بعد ما عاناه النادي الإنجليزي مع مالكه الحالي، إذ يقول: "لقد كانت لدينا 13 سنة من الدكتاتورية تحت حكم المالك الحالي، الذي استخدم نادينا للترويج لعلامته الرياضية على الصعيد العالمي، وبدون رعاية فريقنا ومعجبينا".

ويتابع: "نتمنى أن يستثمر ولي العهد باسمه اللامع وشركاؤه في منشآتنا التدريبية، والملعب، والفريق، ومجتمعنا؛ فالتواصل مع المشجعين مهم للغاية لأنهم شريان الحياة للنادي".

وبرغم الأكاذيب التي تنسجها بعض وسائل الإعلام القطرية وأذنابها في الفضاء الإعلامي إلا أن ذلك لا ينطلي على جمهور نيوكاسل الذي يريد إتمام الصفقة بشدة، بحسب تعبير "وريث"، ويقول عن ذلك: "نحن ودودون وأذكياء للغاية، ونعرف ما يكتب بغرض تشويه الاسم اللامع لولي العهد والمملكة، وغالبية مشجعي النادي يريدون إتمام الصفقة".

ولم يسبق للكاتب والفنان البريطاني أن زار السعودية؛ لذا فهو يأمل أن يزورها قريباً برفقة أساطير نيوكاسل، ويعلق على ذلك بقوله: "سيكون من الجيد إحضار بعض لاعبي نيوكاسل السابقين للقيام بحدث كبير، ربما لمساعدة ضحايا فيروس كورونا المستجد".

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