في يوم واحد.. أسواق عبدالله العثيم تدشن فرعين جديدين في الرياض

تواصل استراتيجيتها التوسعية.. والعدد بلغ 246 فرعاً حول المملكة

دشّن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم، اليوم الثلاثاء، أحدث فروع الشركة من خلال افتتاح فرعين جديدين في مدينة الرياض في يوم واحد، ليبلغ عدد فروع الشركة 246 فرعاً متوزعة على كافة مناطق المملكة.

وقد تم تدشين هذين الفرعين في حيّي الخليج والنظيم شرق مدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال عبدالعزيز عبدالله العثيم: هذه الافتتاحات تأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية.

وأضاف: وصول عدد شبكة الفروع إلى 246 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكداً أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأردف قائلاً: يعتبر الحيّان "الخليج" و"النظيم" شرق مدينة الرياض من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً من سكان هذه الأحياء، وهذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة.

وقال عبدالعزيز عبدالله العثيم: فرع حي الخليج الجديد يقع على طريق الملك عبدالله وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1326 متراً مربعاً، وفرع حي النظيم يقع على شارع التراث وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 622 متراً مربعاً.

وأضاف: كلا الفرعين الجديدين يتمتعان بتصميم وشكل مميز يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وأردف: تضمنت برامج الافتتاحين عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.