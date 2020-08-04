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أمانة جدة ترفع 1166 سيارة تالفة خلال شهر يوليو

تسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية

نفَّذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة؛ لما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1166 سيارة خربة وتالفة. مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة، وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا المهندس الزهراني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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أمانة جدة ترفع 1166 سيارة تالفة خلال شهر يوليو
سبق

نفَّذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة؛ لما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1166 سيارة خربة وتالفة. مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة، وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا المهندس الزهراني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:38 PM

أمانة جدة ترفع 1166 سيارة تالفة خلال شهر يوليو

تسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفَّذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة؛ لما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1166 سيارة خربة وتالفة. مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة، وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعا المهندس الزهراني المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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